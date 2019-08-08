Создателей "Игры престолов" переманили в Netflix за рекордную сумму

Шоураннеры сериала “Игры престолов” Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс подписали многолетний контракт на создание фильмов и сериалов для Netflix. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что сделка обошлась стриминговому сервису в 200 миллионов долларов.

“Мы рады приветствовать в Netflix блестящих сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса. Они являются творческой силой и радуют зрителей во всем мире своими эпическими рассказами. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что их воображение подарит нашей команде”, - заявил руководитель Netflix Тед Сарандос.

Бениофф и Вайс также сделали совместное заявление, объяснив свое решение.

«Более 10 лет длилось наше прекрасное сотрудничество с HBO, и мы благодарны им за то, что всегда чувствовали себя как дома. За последние несколько месяцев мы провели много часов, беседуя с Синди Холлаyд и Питером Фридлендером (продюсерами Netflix), а также с Тедом Сарандасом и Скоттом Стубером (руководитель оригинальных фильмов Netflix). Мы вспоминали одни и те же кадры из фильмов 80-х, нам нравятся одни и те же книги, и нас захватывают одни и те же возможности повествования. Netflix создает нечто поразительное и беспрецедентное, и мы рады, что они пригласили нас присоединиться к ним", - рассказали сценаристы.

Бениофф и Вайс также участвовали в переговорах с Disney и Amazon, но сделали выбор в пользу Netflix.

Источники говорят, что компания Amazon Studios вплоть до начала июля была для сценаристов приоритетной, но Netflix выдвинула более привлекательное предложение. Также известно, что Бениофф и Вайс уже сотрудничают с Disney, работая над новой трилогией «Звездных войн».

The Hollywood Reporter пишет, что Бениофф и Вайс стремились заключить сделку на сумму до 200 миллионов долларов, пытаясь превзойти контракт в 150 миллионов, который создатели “Мира Дикого Запада” Лиза Джой и Джон Нолан подписали с Amazon в апреле. Пятилетнее соглашение Джой и Нолана оценивается в сумму 30 миллионов долларов в год.

По слухам, в будущем Бениофф и Вайс хотят сосредоточиться на создании собственной компании. Остается надеяться, что у них будет время сосредоточиться на новых проектах, учитывая их ответственность за новую трилогию «Звездных войн» для Disney.

Источники говорят, что после переговоров с юристами Бениоффа и Вайса HBO не захотели конкурировать с Netflix, чтобы их удержать. Тем не менее, творческий тандем выступит в качестве исполнительных продюсеров во всех предстоящих приквелов “Игры престолов”, хотя и не будет участвовать в написании сценариев.

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