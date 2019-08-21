Киану Ривз сыграет в “Матрице 4”: что известно о новом фильме Вачовски

Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Лана Вачовски, одна из сценаристов и режиссер трилогии “Матрица”, вернутся в четвертую часть фантастической франшизы. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Вачовски собирается написать, снять и спродюсировать новый фильм, в котором Ривз и Мосс исполнят роли Нео и Тринити.

Ради четвертой “Матрицы” студия Warner Bros. снова объединится с Village Roadshow.

“Мы в восторге от перспективы снова “войти в Матрицу” вместе с Ланой, - заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих. - Лана - настоящий провидец, уникальный и оригинальный режиссер. Мы рады, что она пишет, режиссирует и продюсирует новую главу во вселенной Матрицы».

“Многие идеи о нашей реальности, которые Лилли [Вачовски, сестра Ланы] и я исследовали 20 лет назад, стали еще более актуальными, - говорит Вачовски. - Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими замечательными друзьями”.

Вачовски продюсирует фильм вместе с Грантом Хиллом (“Титаник”, “Ворон”, “Тонкая красная линия”, вторая и третья “Матрица”, “V — значит вендетта”, “Древо жизни”). Создать сценарий ей помогут американские писатели Дэвид Митчелл (“Облачный атлас”) и Александар Хемон.

Первая “Матрица”, написанная и срежиссированная (тогда еще) братьями Вачовски, вышла в 1999 году и была воспринята как революционный с точки зрения идеи, метафор и экшн-сцен фильм. Она не только получила кассовый успех, но также стала хитом у зрителей и критиков, и была продолжена на два сиквела: “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”.

По информации The Hollywood Reporter, в последние годы Warner Bros. находились в поисках “безопасных” и узнаваемых франшиз, к которым студия могла бы вернуться в приквелах и спин-оффах. В этом смысле продолжение “Матрицы” станет для них замечательной возможностью привлечь ностальгирующих зрителей и заработать денег.

Тем временем миллионы людей бойкотируют новый фильм Disney. Причиной стали антидемократические высказывания главной актрисы Лю Ифэй, против которой ополчились протестующие в Гонконге.

Disney как никто другой умеет зарабатывать деньги на ремейках и спин-оффах. Например, студия привлекла Юэна Макгрегора к работе над новым сериалом об Оби-Ван Кеноби, которого он сыграл в “Звездных войнах”.

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