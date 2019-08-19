Миллионы людей бойкотируют новый фильм Disney: подробности скандала

В марте 2020 года Disney собирается выпустить приключенческую драму “Мулан” - ремейк одноименного мультфильма 1998 года. Но протестующие в Гонконге призывают бойкотировать фильм из-за антидемократических заявлений актрисы Лю Ифэй, сыгравшей в “Мулан” главную роль.

На своей странице в китайской социальной сети Weibo Лю поделилась фотографией из правительственной газеты “Жэньминь жибао” и написала: “Я поддерживаю полицию Гонконга, можете меня избить прямо сейчас”. Фраза является вирусной цитатой гражданина Китая, избитого диссидентами.

“Какой позор для Гонконга. Я тоже поддерживаю гонконгскую полицию”, - добавила она, поставив несколько смайликов в виде сердца. Как сообщает издание New York Post, запись набрала более 72 000 лайков и более 65 000 репостов менее чем за 24 часа.

Теперь хештег #BoycottMulan (“Бойкотируй Мулан”) распространяется в социальных сетях по всему миру, хотя до выхода фильма в прокат осталось еще 7 месяцев.

“Актриса диснеевского фильма “Мулан” Лю Ифэй поддерживает жестокость полиции и притеснение граждан в Гонконге, - пишет пользователь @sdnorton в Twitter. - Лю - натурализованная гражданка США. Это должно быть хорошо. Тем временем она обливает грязью людей, борющихся за демократию. Ретвит, пожалуйста. Гонконг не получает достаточной поддержки. Бойкотируйте Мулан”.

Тем временем страницу Лю Ифэй, имеющую около 65 миллионов подписчиков, заполнили комментарии людей, находящихся по обе стороны политического раскола. Многие говорят о том, что поддержка правительства Гонконга не соответствует духу Мулан.

“Насколько глухой ты должна быть, чтобы поддержать жестокость полиции, когда только что снялась в роли персонажа, который должен противостоять угнетению в его чистом виде?” - пишут пользователи.

“Мулан - история о женщине, которая борется за свою собственную судьбу. Лю Ифэй показывает безразличие, поддерживая организацию, которая нападает на женщин, осмелившихся высказать свое мнение. Disney хочет проигнорировать это из-за больших денег в Китае, но мы не должны этого делать. Бойкотируйте Мулан!”

Впрочем, у актрисы нашлись и защитники.

“Мулан - женщина, которая защищает страну. Лю Ифэй, играющая Мулан, выступает за то, чтобы полиция Гонконга защищала общество. Разве это не дух Мулан? Она борется за свою страну”, - пишут фанаты.

По данным Hollywood Reporter, кампания против Лю и Disney началась на форуме Lihkg, где многие гонконгские протестующие обмениваются идеями и поддержкой. Несмотря на то, что Гонконг приносит лишь небольшую долю прибыли для Disney, по сравнению с Китаем (который является вторым по величине рынком в мире), протестующие призывают кинематографистов отозвать актрису, которая “оправдывает насилие” и “унижает людей, борющихся за демократию и свободу”.

“Дисней, ты можешь стать лучше”, - считают пользователи.

Некоторые фанаты в социальных сетях отказываются верить, что Лю антидемократична. Они считают, что звезда оказалась под давлением влиятельного китайского правительства.

“Несколько китайских знаменитостей высказывают свое мнение в пользу Китая, чтобы защитить себя и свои семьи. Свободы слова не существует в Китае. Если вы чувствуете необходимость бойкотировать Мулан, не стесняйтесь, но эта ситуация не такая черно-белая, как кажется”, - пишут они.

Тем временем Юэн Макгрэгор, сыгравший в "Звездных войнах" Оби-Вана Кеноби, договаривается с Disney об участии в съемках их нового сериала о его персонаже.

В сети показали, как может выглядеть новый "Один дома": и это пока лучший мем на эту тему.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.