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Знаковый актер и его персонаж "Звездных войн" вернутся в сольный сериал Disney: подробности

Полнометражный фильм компания трансформировала в высокобюджетный сериал

пятница, 16 августа 2019, 11:02
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Шотландский актер Юэн Макгрегор, сыгравший в "Звездных войнах" мастера-джедая Оби-Вана Кеноби, ведет переговоры с компанией Disney об участии в съемках их сольного сериала о его знаковом персонаже из вселенной Star Wars.

Как пишет Variety, изначально авторы проекта планировали снять полнометражный фильм о мастере-джедае, однако позже было принято решение трансформировать проект в высокобюджетный сериал для платформы Disney+, которую запустят уже этой осенью. К слову, для нее же компания намерена переснять классику вроде фильмов "Один дома" и "Ночь в музее".

Других подробностей об участии Макгрегора в проекте Disney пока нет. Ранее актер играл роль своего персонажа в трех приквелах Star Wars - "Призрачная угроза", "Атака клонов" и "Месть ситхов". Разговоры о том, что Макгрегор вернется в сольный фильм компании про Оби-Вана Кеноби велись последние несколько лет, но были приостановлены после выхода не столь удачного фильма "Соло".

Судя по всему, в Disney возлагают большие надежды на развитие Disney+ и его контента. Ради сериала о вселенной "Звездных войн" решено было даже приостановить производство полнометражных фильмов.

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