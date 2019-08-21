Продолжение "Человека-паука" под вопросом: Sony и Marvel поссорились из-за денег

После того, как “Человек-паук: Вдали от дома” собрал в прокате более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым релизом Sony Pictures за все время, студия собирается прекратить сотрудничество со своим партнером Marvel Studios.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что причиной разрыва стали деньги: Disney (материнская компания Marvel Studios) потребовали, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке финансировались студиями по принципу 50/50, а значит так же распределялась бы и прибыль. Disney не заинтересован в продолжении нынешних условий, когда Marvel получает 5% от валового кассового дохода и все доходы от мерчандайзинга.

Киностудия Sony данное предложение отклонила. Руководитель Sony Том Ротман и президент Marvel Кевин Файги вели переговоры несколько месяцев, и когда ни одна из сторон не пожелала уступить, они разорвали партнерство и отстранили Файги от продюсирования любых будущих фильмов про Человека-паука.

Разрыв Marvel и Sony также означает, что “Человек-паук” в исполнении Тома Холланда, скорее всего, полностью исчезнет из Кинематографической вселенной Marvel.

Отсутствие Паука-Холланда создаст огромную дыру в вымышленном мире Marvel, особенно после того, как Тони Старк (Роберт Дауни-младший) и Капитан Америка (Крис Эванс) покинули его в фильме “Мстители: Финал”. Напомним, что Холланд появлялся в пяти фильмах Кинематографической вселенной Marvel (MCU), а “Вдали от дома” позиционирует Человека-паука как ее главного персонажа.

Человек-паук впервые появился в MCU в фильме “Капитан Америка: Гражданская война” (2016) благодаря знаменательному соглашению 2015 года между Sony и Marvel. Затем мы видим его в сверхуспешных “Мстителях: Война бесконечности” и “Мстителях: Финал”. Популярные персонажи MCU, такие как Тони Старк или Ник Фьюри, также появлялись в двух сольных фильмах о Человеке-пауке, немало подсобив в привлечении аудитории. Каким будет продолжение "Человека-паука" без Marvel - вопрос открытый.

Sony имеет права на “Человека-паука” с 1999 года, эпохи, когда Marvel восстанавливались после банкротства и продавали своих персонажей другим киностудиям. За прошедшие десятилетия Marvel вернули права на большинство героев, но Человек-паук, безусловно, является самым популярным, не принадлежащим студии.

В дополнение к Человеку-пауку, Sony имеет права на ряд персонажей, связанных с Человеком-пауком. Среди них - Веном, которого Том Харди сыграл в одноименном фильме 2018 года. Картина заработала 856 миллионов долларов во всем мире. Студия также утвердила Джареда Лето на роль Морбиуса, персонажа-вампира из вселенной Человека-паука.

19 августа Sony объявила, что фильм “Вдали от дома” стал самым успешным релизом студии с мировым доходом в 1,109 миллиарда долларов; 29 августа он должен быть переиздан с четырьмя минутами дополнительных съемок. “Человек-паук: Возвращение домой” (другой фильм, выпущенный киностудией Marvel) заработал 880,2 миллиона долларов.

Sony Pictures обещает продолжить франшизу “Человек-паук” без участия Marvel Studios, возлагая вину за прекращение успешного сотрудничества исключительно на Disney.

В комментарии для The Hollywood Reporter студия выразила “разочарование”, что президент Marvel Кевин Файги больше не сможет руководить продолжением франшизы.

“Мы разочарованы, но уважаем решение Disney не позволить ему оставаться ведущим продюсером нашего следующего фильма о Человеке-пауке, - говорится в заявлении Sony Pictures. - Файги руководит мощной кинематографической вселенной Marvel, и многие новые обязанности, которые возложил на него Disney, не позволяют ему работать над интеллектуальной собственностью, которой они не владеют. Кевин потрясающий, мы благодарим его за помощь и ценим тот путь, по которому он помог нам пройти”.

Тем временем стало известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернуться к ролям Нео и Тринити в “Матрице 4”. Продолжение фантастической франшизы напишет и снимет Лана Вачовски.

Миллионы людей бойкотируют новый фильм Disney “Мулан”. Причиной стали антидемократические высказывания главной актрисы Лю Ифэй, против которой ополчились протестующие в Гонконге.

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