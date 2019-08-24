10 фильмов независимой Украины, которые лучше всего зарекомендовали наш кинематограф

Вплоть до 2010-х годов объемы кинопроизводства в Украине оставались более чем скромными. Так, в 2009 году в прокат вышло всего два украинских фильма, а в 2010-м - ни одного. После Революции Достоинства ситуация начала исправляться, и уже в 2018 году количество отечественных релизов в кинопрокате достигло 35. Не все из них могут похвастаться интригующими сценариями, качественным монтажом или блестящей актерской игрой, но с каждым годом количество хороших фильмов - как художественных, так и документальных - растет. Собрали для вас 10 картин, которые обязательно стоит увидеть.

"Племя" (2014)

Глухой подросток поступает в специализированную школу-интернат. Чтобы выжить, он становится частью преступной организации - Племени. Его любовь к одной из "наложниц" лидера невольно приводит его к нарушению всех неписаных правил в иерархии Племени. Жестокость, насилие, первая любовь, страх и отчаяние безукоризненно сыграны непрофессиональными актерами, которых режиссер Мирослав Слабошпицкий привлек к работе над фильмом.

Сегодня "Племя" остается одним из самых успешных и узнаваемых украинских фильмов эпохи Независимости. Он был показан на десятках международных фестивалей и собрал 40 наград, в числе которых - Гран-при каннской "Недели критиков".

"Украинские шерифы" (2015)

В селе Старая Збурьевка Херсонской области туго с охраной общественного порядка, и обязанности "шерифов" берут на себя местные жители - 50-летний Виктор и 44-летний Владимир. Их повседневные задачи - поиск утопленников, примирение ссорящихся соседей, расследование мелких преступлений и расселение бездомных. Но когда начинается война, "шерифы" сталкиваются с проблемами совсем другого масштаба: в Старой Збурьевке появляется сепаратист, а местные мужчины скрываются от призыва.

Документальный фильм Романа Бондарчука был выдвинут на премию "Оскар", но не попал в лонг-лист номинантов. Несмотря на это, он создает выразительную картину жизни южного украинского села, которое само по себе является маленькой страной - с ее собственными законами, героями и преступниками.

"Киборги" (2017)

Военная драма Ахтема Сеитаблаева показывает борьбу украинских военных за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. Под вражеским огнем оказываются добровольцы и кадровые военные, каждый из которых имеет свой взгляд на события в стране. Но несмотря на разный опыт, мировоззрение, образование и профессии, героев объединяет общая цель, достичь которой они готовы ценой собственных жизней.

Образы героев частично были списаны с реальных "киборгов", а съемочную группу консультировали люди, воевавшие на Донбассе. Благодаря этому как военные действия, так и быт в фильме не выглядят надуманно и театрализовано. "Киборги" - удачная попытка заговорить о войне на языке кино, который будет понятен каждому.

"Брама" (2017)

Среди болот в Чернобыльской зоне отчуждения живет загадочная семья. Ее глава - провидица баба Прися, за плечами у которой - 12 убитых эсэсовцев, дружба с русалками и любовь к галлюциногенным грибам. Женщина опекает болезненную дочь Славу и взрослого внука Вовчика, но размеренная жизнь заканчивается, когда Прися получает предупреждение о катастрофе, которую нужно предотвратить любой ценой.

Мистическая драма Владимира Тихого основана на пьесе современного украинского драматурга Павла Арье. Главную роль в ней исполнила актриса Ирма Витковская, известная по сериалу "Леся+Рома". Ее игра, аутентичная мифология и неожиданное отсутствие характерных для фильмов ужасов клише - замечательный повод посмотреть "Браму" (закрыв глаза на сомнительные спецэффекты).

"Донбасс" (2018)

"Донбасс" Сергея Лозницы состоит из 13 коротких эпизодов, каждый из которых раскрывает разные аспекты жизни людей на оккупированных территориях в первые годы войны. Режиссер черпал идеи из роликов на YouTube, и некоторые события хорошо знакомы украинцам (например, избиение в Донецке привязанного к столбу патриота с флагом). Антиукраинская пропаганда, бедственное положение мирных жителей, бессовестная ложь российских военных и бесчинства местных "авторитетов" создают гротескную и устрашающую картину. Несмотря на сложные и противоречивые эмоции, "Донбасс" отчетливо демонстрирует, с кем воюет Украина с 2014 года.

"Донбасс" получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, а также был номинирован на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

"Вулкан" (2018)

Переводчик ОБСЕ Лукас отправляется на границу с Крымом, автомобиль миссии ломается, и герой теряется в степи. Отправившись за помощью, мужчина приходит в городок Берислав, где знакомится с харизматичным дядей Вовой, его очаровательной дочерью Марушкой и бабушкой Мусей. Так начинается его знакомство с миром, максимально далеким от привычного быта и мировоззрения.

Многие критики называли "Вулкан" украинским "Твин Пиксом", и в нем действительно нашлось место сюрреализму. Примечательно, что фильм Романа Бондарчука изначально должен был стать документальным. Прообраз Вовы - реальный человек, который умер во время работы над проектом. Но у съемочной группы набралось так много материала, что его преобразовали в сценарий для художественного фильма, который увековечил память необычного героя.

"Герой моего времени" (2018)

Жорик - типичный парень из соседнего двора. Он приезжает в Киев, чтобы заработать денег и доказать друзьям свою состоятельность. Простой и добродушный герой не лишен идеализма, а мотивационные аудиокниги об успехе заставляют его поверить, что одного лишь энтузиазма достаточно, чтобы разбогатеть и стать счастливым. Жорик изо всех сил старается вырваться из привычного мира, но на пути у него становится старое доброе классовое неравенство.

Фильм Тони Ноябревой - легкая зарисовка, в которой комизм в достаточной пропорции разбавлен грустным постулатом: бытие-таки определяет сознание.

"Когда падают деревья" (2018)

Драму взросления "Когда падают деревья" сняла молодая украинская режиссер Марыся Никитюк. В центре ее истории - юная Лариса, ее 5-летняя сестра, возлюбленный бандит Шрам и родственники, которые подталкивают девушку к стереотипному сценарию жизни в провинции. Лариса хочет сама решать свою судьбу, потому пытается сбежать вместе со Шрамом от бандитов, разрухи и односельчан. Но сделать это непросто: лихие 90-е и отсутствие опыта не дают вырваться из опасной и токсичной среды.

"Домашние игры" (2018)

Алина Шилова живет в маленькой квартире с бабушкой, младшими братом и сестрой, отчимом и подругой. Ее мать злоупотребляет алкоголем, и футбол - единственная отдушина, которая дает Алине надежду на будущее. Но смерть матери меняет планы: 20-летней девушке приходится стать опекуном двоих детей, и мечта попасть в национальную сборную Украины становится все более далекой. Как ни странно, именно спорт помогает Алине справиться с горем и проявить свои самые сильные качества.

Документальный фильм Алисы Коваленко получил призы на Одесском и Минском международных кинофестивалях. Честный и трогательный, он изобилует впечатляющими сюжетными поворотами и яркими характерами, которые дадут фору любому художественному кино.

"Гуцулка Ксеня" (2019)

В 1939 году родившийся в Америке Яро приезжает Карпаты, чтобы жениться на сознательной украинке. Такое условие поставил ему отец-украинец в обмен на внушительное состояние. Среди всех прекрасных, страстных и талантливых женщин юноша выделяет гуцулку Ксеню, которая в корне меняет его мировоззрение.

Веселый мюзикл Елены Демьяненко будет особенно интересен поклонникам современной украинской музыки, поскольку большинство композиций в нем исполнила группа Dakh Daughters. Кроме того, основой для сценария стала знаменитая песня-танго Ярослава Баранича "Гуцулка Ксеня".

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