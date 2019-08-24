10 музыкантов независимой Украины, которых знает весь мир

Украинские артисты из года в год добиваются признания не только у родной аудитории, но и обзаводятся армией поклонников за рубежом. Наши соотечественники занимают топовые позиции мировых чартов и набирают миллионы просмотров на YouTube.

Так, ко Дню Независимости Украины The Lime сделал подборку из десяти музыкантов, хотя на самом деле артистов, востребованных на Западе, гораздо больше.

KAZKA



KAZKA - относительно молодой коллектив, который смело можно назвать феноменом. Ребята заставили весь мир петь на украинском языке. Трек группы "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam и стал хитом во многих странах. А клип на эту композицию уже собрал более 250 миллионов просмотров на YouTube.

Вскоре "Плакала" была записана и выпущена на английском языке, а в концертном расписании группы появились первые европейские концерты и тур по Америке.

ONUKA



Еще одна украинская группа, покорившая иностранного слушателя - ONUKA. Солисткой коллектива является Ната Жижченко. Девушка сама пишет тексты, музыку и поет. Коллектив играет электро-фолк, сочетая электронную музыку и народные инструменты.

ONUKA выступала на крупных фестивалях Sziget и Eurosonic в Нидерландах, а также отыграла несколько концертов в Европе. Мини-альбом коллектива Vidlik попал в чарты iTunes многих европейских стран.

Успех у зарубежной аудитории музыканты получили после выступления вместе с оркестром НАОНИ на Евровидении-2017, куда их позвали в качестве приглашенного гостя. После конкурса украинскую группу расхвалили как иностранные слушатели, так и пресса.

ДахаБраха



Говоря об этом коллективе, то сразу вспоминается их участие в рекламе бренда легендарного Дэвида Бекхэма. Но это не все достижениях украинцев за рубежом. В 2015 году музыканты выступили на шоу Джулса Холланда на ВВС, а это очень высокая оценка их творчества.

ДахуБраху приглашали выступить на масштабном фестивале в Венгрии Sziget и еще нескольких музыкальных фестивалях в Америке и Европе. Музыканты имеют своих поклонников в Колумбии, Бразилии, Мексике, США, Канаде, Китае, Малайзии, Южной Кореи, Австралии и других странах.

Композиция коллектива "Шо з-под дуба" стала саундтреком к сериалу "Фарго", который продюсируют культовые режиссеры Итан и Джоэл Коэны.

The Hardkiss



Музыканты могут похвастаться выступлениями на таких масштабных фестивалях, как Midem, Park Live, Koktebel Jazz Festival. Они работали на одной сцене с Prodigy, Deftones, Skillet, Hurts, Solange Knowles, а это многого стоит. В 2013 году группа стала "лицом и голосом" бренда Pepsi в Украине.

Brunette Shoot Blondes



Ребята из Кривого Рога вовсю покоряют запад, их уже успели назвать "украинскими битлами". Клип музыкантов на песню Hips получил награду в категории Best Music Video в престижном американском конкурсе Los Angeles Film Awards.

Зарубежная пресса называла коллектив сенсационным. Публикации об украинцах Brunettes Shoot Blondes появились в Billboard, The Daily Mirror, USA Today, Mashable, Business Insider, Daily Mail и других СМИ.

Stoned Jesus



Это трио было создано в 2009 году. Почти с разу с момента основания ребята отправились на гастроли не только по Украине, но и за рубеж. Музыкантов приглашали с концертами в США, Великобританию и на один из крупнейших рок-фестивалей - Hellfest-2016 (Франция). Stoned Jesus стали первой украинской рок-группой, которая объездила с туром Южную Америку.

Альбом коллектива The Harvest, который вышел в 2015-м, попал во многие топы Западной Европы.

Sasha Boole (Саша Буль)



Музыкант из Черновцов Саша Буль создал свой первый альбом 2013 году. С тех пор он успел сыграть несколько европейских туров, получить статус "Украинского Боба Дилана" и популярность в Польше. Саша создает украинский инди-фолк, а точнее - американский фолк на украинский манер.

В феврале этого года Sasha Boole выступил на фестивале Eurosonic Noorderslag, который проходил в Гронингене, Нидерланды, где исполнил украиноязычную песню.

Jinjer



Jinjer - одна из самых востребованных в мире украинских метал-групп. Она образовалась в 2009-м в Горловке, Донецкая область. Из-за войны ребята были вынуждены покинуть родной город.

Коллектив стал лучшей метал-группой на Best Ukrainian Music Act 2013 и 2016, и покорили все крупные фестивали Украины. А теперь ребята хвастаются турами по Европе. Они отыграли более 90 концертов за рубежом, и постоянно расширяют географию своих концертов. В прошлом году метал-квартет Jinjer трижды выступал в США.

Dakh Daughters



Эта женская группа группа поражает своим необычным жанром. Фрик-кабаре – именно так называется стиль их выступлений, который сочетается с театральным перфомансом. Тексты их песен – это смесь классической украинской поэзии, собственных наработок, творений нобелевских лауреатов и выдающихся художников прошлого.

Коллектив сформировался из Киевского театра "Дах", и теперь талантливых ребят знают далеко за пределами Украины. Коллектив имеет поклонников во Франции, Польше, США, Канаде и других странах.

Kozak System



Бывшие участники группы "Гайдамаки" в 2012-м создали успешный музыкальный проект Kozak System, который стал популярным не только Украине, но и за рубежом. Ребята поют лирические и злободневные песни на украинском и играют на аккордеоне, гитаре, трубе и ударных.

В 2013 году рокеры представляли страну на Днях Украины в Великобритании. А летом 2015-го Kozak System стали хедлайнером чешского фестиваля Trutnoff вместе с Prodigy, The Subways и Matisyahu. Коллектив также успешно выступал в США, Германии, Польши, Лондоне, Дублине и Монреале.

Социальный клип украинской электро-фолк группы ONUKA на песню Strum, который снял именитый режиссер Алан Бадоев, номинирован на международную кинопремию Social World Film Festival.

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