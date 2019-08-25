Джоуи и Моника могли стать главной парой: 5 неожиданных фактов о сериале "Друзья"

22 сентября 2019 года сериалу "Друзья" исполняется 25 лет. По случаю юбилея в США выходит книга "Поколение друзей", в которой автор Саул Аустерлиц раскрыл новые подробности об одном из самых популярных комедийных шоу в истории телевидения. Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивные выдержки из книги, подробно рассказав об увлекательных закулисных махинациях.

Персонажи "Друзей" белые из корыстных побуждений

У создателей шоу было всего 8 недель, чтобы найти актерский состав. Руководители кастинга были открытыми в отношении расы и этнической принадлежности, и первоначальные списки включали множество афроамериканских и азиатско-американских актеров. Но комедия оказалась гораздо менее гибким жанром, чем драма.

Драматические сериалы допускали большее разнообразие персонажей, а их обстановка - больницы, избирательные участки и залы судебных заседаний - позволяла персонажам из разных слоев общества взаимодействовать. Комедия же предполагала, что аудитория будет отождествлять себя с героями, потому руководители канала, опасаясь потерять зрителей в лице белых представителей среднего класса, отказались от идеи разнообразить актерский состав.

Характер Моники был совсем другим

Моника должна была быть жесткой, самоуверенной, циничной и саркастичной женщиной. В оригинальной концепции она была представительницей рабочего класса, стремящейся открыть собственный ресторан. У Моники также была трогательная материнская сторона, подтолкнувшая ее приютить беременную Рэйчел, которая в конечном итоге родила в ее квартире. Оригинальная Моника мечтала стать матерью, но искала мужчину, с которым можно было бы иметь детей.

У героев мог появиться пожилой наставник

Телекомпания NBC была обеспокоена тем, что если бы всем главным героям "Друзей" было по двадцать, это явно ограничило бы аудиторию сериала. Старший персонаж, согласно задумке, мог убедить зрителей старшего возраста ознакомиться с шоу. Сценаристам предложили ввести пожилого друга, который встречал бы компанию в кафе и давал им жизненные советы.

Эта идея не потопила бы сериал, но, несомненно, ослабила бы его очарование. Авторы Дэвид Крейн и Марта Кауффман сделали добросовестную попытку ввести в сериал пожилого персонажа, но настолько возненавидели полученный сценарий, что умоляли NBC отказаться от этой идеи. Они обещали, что если телекомпания откажется от затеи, они найдут более зрелых приглашенных звезд для привлечения возрастной аудитории. NBC дала разрешение, и друзья остались один на один с ошибками молодости.

Джои и Моника должны были стать главной парой

Дэвид Крейн и Марта Кауффман изначально представляли Джоуи и Монику центральной романтической парой сериала. Предполагалось, что альфа-самец Джоуи будет соблазнен и, возможно, приручен Моникой. В этой версии Джоуи был менее глуп и обладал всеми навыками дамского угодника. Однако ни один из актеров, которых они пригласили на прослушивание, не смог передать очарования, которое они имели в виду. Более того, такой персонаж показался им скучным. Так мы получили трогательного и комичного Джои, которого знаем и любим сегодня.

Рэйчел могла исчезнуть в первом сезоне

Команда хотела пригласить Дженнифер Энистон на роль Рэйчел, но она уже снялась в нескольких эпизодах комедии CBS "Muddling Through". К счастью, сериал конкурентов был снят с эфира, иначе "Друзья" потеряли бы Энистон в середине первого сезона.

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