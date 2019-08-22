RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Вышел трейлер фильма о секс-скандале в Fox News: в нем играют Николь Кидман и Шарлиз Терон

Фильм основан на реальных событиях, которые привели к отставке генерального директора канала Fox News

четверг, 22 августа 2019, 11:51
читати статтю українською

Первый тизер фильма "Bombshell" о сексуальных домогательствах на канале Fox News показал зрителям почти не узнаваемую Шарлиз Терон, смущенную Николь Кидман и встревоженную Марго Робби.

44-летняя Терон играет телеведущую Мегин Келли, 52-летняя Кидман - комментатора Гретчен Карлсон, а 29-летняя Марго Робби - продюсера Fox News Кайлу Поспишил. Фильм основан на реальном скандале 2016 года, когда Карлсон обвинила создателя и генерального директора Fox News Роджера Эйлса в харрасменте.

По словам Карлсон, она ответила отказом на домогательства Эйлса, после чего была уволена. В ходе судебного разбирательства журналистке была назначена компенсация в размере 20 миллионов долларов. Сам Эйлс вынужден был уйти в отставку.

В фильме "Bombshell" также снимались Джон Литгоу в роли Эйлса, Малкольм Макдауэлл в роли медиамагната Руперта Мердока, Эллисон Дженни, Марк Дюпласс, Конни Бриттон, Алиса Ив и Роб Делани. Сценаристом выступил Чарльз Рэндольф ("Игра на понижение"), а режиссером - Джей Роуч ("Остин Пауэрс", "Знакомство с Факерами", "50 первых поцелуев"). Картина выйдет на экраны в конце 2019 года.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Создатели хоррора "Оно" экранизируют еще один роман Стивена Кинга: что известно

Фильмы по Стивену Кингу - роман Девочка, которая любила Тома Гордона экранизируют

Продолжение "Человека-паука" под вопросом: Sony и Marvel поссорились из-за денег

Конфликт Марвел и Сони оставил Кинематографическую вселенную Марвел без Человека-паука. Продолжение Человека-паука выйдет без участия Marvel

Киану Ривз сыграет в “Матрице 4”: что известно о новом фильме Вачовски

Матрица 4 - Киану Ривз вернется к роли Нео в продолжении фильма Матрица

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: