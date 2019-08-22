Вышел трейлер фильма о секс-скандале в Fox News: в нем играют Николь Кидман и Шарлиз Терон

Первый тизер фильма "Bombshell" о сексуальных домогательствах на канале Fox News показал зрителям почти не узнаваемую Шарлиз Терон, смущенную Николь Кидман и встревоженную Марго Робби.

44-летняя Терон играет телеведущую Мегин Келли, 52-летняя Кидман - комментатора Гретчен Карлсон, а 29-летняя Марго Робби - продюсера Fox News Кайлу Поспишил. Фильм основан на реальном скандале 2016 года, когда Карлсон обвинила создателя и генерального директора Fox News Роджера Эйлса в харрасменте.

По словам Карлсон, она ответила отказом на домогательства Эйлса, после чего была уволена. В ходе судебного разбирательства журналистке была назначена компенсация в размере 20 миллионов долларов. Сам Эйлс вынужден был уйти в отставку.

В фильме "Bombshell" также снимались Джон Литгоу в роли Эйлса, Малкольм Макдауэлл в роли медиамагната Руперта Мердока, Эллисон Дженни, Марк Дюпласс, Конни Бриттон, Алиса Ив и Роб Делани. Сценаристом выступил Чарльз Рэндольф ("Игра на понижение"), а режиссером - Джей Роуч ("Остин Пауэрс", "Знакомство с Факерами", "50 первых поцелуев"). Картина выйдет на экраны в конце 2019 года.

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