Netflix раскрыл детали фильма "Во все тяжкие": и выйдет он куда быстрее, чем того ожидали фаны

Стриминговый сервис Netflix представил в сети первый тизер полнометражного фильма El Camino, который станет продолжением одного из наиболее рейтинговых сериалов "Во все тяжкие" (Breaking Bad).

Вместе с этим в компании опубликовали первый промо-постер картины и рассекретили дату ее выхода. Как оказалось, фильм "Во все тяжкие" выйдет на экраны куда раньше, чем того ожидали поклонники сериала (видео смотрите ниже).

Согласно предварительной информации, фильм El Camino расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана - одного из главных героев сериала - после финала телешоу. "Беглец Джесси Пинкман (актер Аарон Пол) бежит от своих похитителей, закона и прошлого", – отмечается в синопсисе проекта.

Еще несколько дней назад фаны сериала бурно обсуждали интервью актера Боба Оденкерка (в сериале - юрист Сол Гудман), в котором тот проговорился о первых деталях фильма "Во все тяжкие". В эти же выходные стало известно, что премьера проекта на Netflix состоится уже 11 ноября этого года.

Вопрос, которым по-прежнему задаются поклонники сериала "Во все тяжкие", - участие в полнометражном фильме Брайана Крэнстона (Уолтер Уайт). Ранее 63-летний актер подтвердил, что картину действительно снимут, однако так и не сказал, снимется ли в ней он сам.

К слову, в первые сутки после публикации тизера "Во все тяжкие" в Youtube ролик собрал 3 млн просмотров, более 90 тыс. лайков и свыше 8 тыс. комментариев.

Напомним, сериал "Во все тяжкие" состоял из пяти сезонов и транслировался с 2008-го по 2013 год. В центре его сюжета - больной онкологией учитель химии Уолтер Уайт, который ради обеспечения семьи принимает предложение своего бывшего ученика Джесси Пинкмана производить и продавать гигантские партии высококачественного метамфетамина.

Создатели хоррора "Оно" экранизируют еще один роман Стивена Кинга. К адаптации готовят роман 1999 года "Девочка, которая любила Тома Гордона"

Вышел трейлер фильма Bombshell о секс-скандале в Fox News: в нем играют Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.