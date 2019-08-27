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Мишель Обама станет героиней сериала: ее сыграет оскароносная актриса

В начале 2020 года нас ждет увлекательный сериал о личной и политической жизни первых леди Америки

вторник, 27 августа 2019, 15:38
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54-летняя голливудская актриса Виола Дэвис, получившая "Оскар" за роль в фильме "Сомнение" (2008), исполнит роль Мишель Обамы сериале "Первые леди", релиз которого намечен на начало 2020 года.

Издание Variety пишет, что драматический сериал канала Showtime приоткроет занавес личной и политической жизни первых леди на протяжении всей истории, а первый сезон будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме. Сюжет "Первых леди" будет сфокусирован на восточном крыле Белого дома, где многие влиятельные и меняющие мир решения были приняты харизматичными, сложными и активными первыми леди Америки.

55-летняя Мишель Обама раньше становилась персонажем кино, но никогда не фигурировала в сериалах. В частности, ее сыграла Тика Самптер в романтической драме "Саутсайд с тобой" 2016 года.

Барак и Мишель Обама также активно занялись кинопроизводством, открыв продюсерскую компанию Higher Ground Productions. Их текущие проекты для Netflix не связаны с политикой. Так, драматический сериал "Bloom" расскажет о взлетах и падениях в мире моды после Второй мировой войны, а художественный фильм "Фредерик Дуглас: Пророк свободы" станет экранизацией биографического романа о жизни одного из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки.

  • Тем временем стало известно, что звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон станет супергероем Marvel. Вместе с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и Ричардом Мэдденом он снимается в фильме "Вечные".

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