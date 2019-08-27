Режиссер нового "Джокера" показал сразу шесть тизеров фильма с загадкой для самых внимательных

В сети активно обсуждают картину-спин-офф "Джокер" Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли. Масла в огонь креативными тизерами подливает и сам режиссер. Так, на странице Филлипса в Instagram появились сразу шесть тизеров фильма, а вместе с ними и загадка для самых внимательных зрителей.
Каждый опубликованный ролик кажется обыкновенным эпизодом картины, но это лишь на первый взгляд. На деле же в роликах скрыта загадка для настоящих фанов приключений в Готэме.
Впервые о свежем проекте Warner Brothers и DC заговорили еще летом 2017 года - главный злодей Готэма получил свой сольный фильм "Джокер", режиссером которого стал Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами"). Уже через год в интернете появились первые спойлеры и фотографии со съемочных площадок.
В минувшие выходные Филлипс опубликовал в соцсети новую порцию тизеров. Ими стали шесть отдельных видео. В одном из них зрители видят сцену и конферансье:
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Во втором появляется уже сам Джокер:
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Третий ролик раскрывает новые аспекты из жизни злодея:
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В четвертом мы видим улыбку знаменитого преступника:
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В пятом и, пожалуй, самом напряженном видео главный герой картины пытается скрыться от погони.
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В шестом и заключительном ролике Джокер оказывается в полном одиночестве и под проливным дождем.
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Внимательные пользователи сети сразу заподозрили, что режиссер не просто так решил опубликовать сразу шесть отдельных эпизодов и стали предполагать в комментариях различные версии его замысла.
А все дело в том, что при просмотре роликов один за другим действительно можно заметить символы, которые появляются и тут же исчезают из кадров. Каждый из шести роликов содержит один элемент квеста. Если собрать их воедино, получаем послание Филлипса - trAILeR 8.28, что наверняка говорит о том, что уже завтра, 28 августа, в сети появится свежий полноценный трейлер картины.
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