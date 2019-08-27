RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Режиссер нового "Джокера" показал сразу шесть тизеров фильма с загадкой для самых внимательных

Обыкновенными ролики Тодда Филлипса кажутся лишь на первый взгляд

вторник, 27 августа 2019, 14:24
читати статтю українською

В сети активно обсуждают картину-спин-офф "Джокер" Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли. Масла в огонь креативными тизерами подливает и сам режиссер. Так, на странице Филлипса в Instagram появились сразу шесть тизеров фильма, а вместе с ними и загадка для самых внимательных зрителей.

Каждый опубликованный ролик кажется обыкновенным эпизодом картины, но это лишь на первый взгляд. На деле же в роликах скрыта загадка для настоящих фанов приключений в Готэме.

Впервые о свежем проекте Warner Brothers и DC заговорили еще летом 2017 года - главный злодей Готэма получил свой сольный фильм "Джокер", режиссером которого стал Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами"). Уже через год в интернете появились первые спойлеры и фотографии со съемочных площадок.

В минувшие выходные Филлипс опубликовал в соцсети новую порцию тизеров. Ими стали шесть отдельных видео. В одном из них зрители видят сцену и конферансье:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

Во втором появляется уже сам Джокер:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

Третий ролик раскрывает новые аспекты из жизни злодея:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

В четвертом мы видим улыбку знаменитого преступника:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

В пятом и, пожалуй, самом напряженном видео главный герой картины пытается скрыться от погони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

В шестом и заключительном ролике Джокер оказывается в полном одиночестве и под проливным дождем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

Внимательные пользователи сети сразу заподозрили, что режиссер не просто так решил опубликовать сразу шесть отдельных эпизодов и стали предполагать в комментариях различные версии его замысла.

А все дело в том, что при просмотре роликов один за другим действительно можно заметить символы, которые появляются и тут же исчезают из кадров. Каждый из шести роликов содержит один элемент квеста. Если собрать их воедино, получаем послание Филлипса - trAILeR 8.28, что наверняка говорит о том, что уже завтра, 28 августа, в сети появится свежий полноценный трейлер картины.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Netflix раскрыл детали фильма "Во все тяжкие": и выйдет он куда быстрее, чем того ожидали фаны

Авторы полнометражного фильма El Camino (Во все тяжкие) показали первый трейлер

Звезда "Игры престолов" сыграет супергероя в новом фильме Marvel

Вечные 2020 - Кит Харингтон сыграет Черного рыцаря в фильме Marvel Вечные

Джоуи и Моника могли стать главной парой: 5 неожиданных фактов о сериале "Друзья"

Сериал Друзья - интересные факты о персонажах. Как сценарий сериала Друзья изменился во время съемок

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: