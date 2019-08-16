15 известных людей, ставших героями "Однажды в Голливуде": реальные истории и фото

15 августа в украинский прокат вышел долгожданный фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”. Действие его происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда члены секты Чарльза Мэнсона убили беременную жену Романа Полански, 26-летнюю актрису Шэрон Тейт. И хотя главными героями истории являются вымышленные актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и каскадер Клифф Бут (Брэд Питт), Тарантино ввел в нее много реальных лиц. Вот, как они выглядели в сравнении с актерами, которые их сыграли.

Марго Робби в роли Шэрон Тейт

Шэрон Тейт - самая известная жертва убийств “Семьи” Мэнсона. К моменту своей смерти она была подающей надежды актрисой и носила первого ребенка. Самой узнаваемой ролью Тэйт стала Дженифер Норт в драме “Долина кукол”: за нее она получила номинацию на “Золотой глобус”. Также актриса снялась в комедийном фильме ужасов “Бал вампиров”, который срежиссировал ее будущий муж Роман Полански. Пара жила вместе в доме на Сьело Драйв в каньоне Бенедикт, где Шэрон была убита вместе с четырьмя другими людьми 9 августа 1969 года.

Роль Шэрон Тейт Квентин Тарантино отдал Марго Робби (“Отряд самоубийц”, “Волк с Уолл-стрит”, “Я, Тоня”). В фильме у нее мало реплик, но достаточно экранного времени, чтобы раскрыть светлый и нежный образ актрисы.

Дэймон Херриман в роли Чарльза Мэнсона

Чарльз Мэнсон был харизматическим лидером секты, которую он называл "Семьей". Хотя он не присутствовал в доме Полански-Тейт во время убийства, именно он велел последователям поехать на Сьело Драйв, убить всех и забрать деньги.

До ужасного преступления, которое он организовал летом 1969 года, Мэнсон был начинающим певцом и автором песен. Благодаря знакомству с Деннисом Уилсоном, вокалистом и композитором The Beach Boys, одна из его песен была записана группой в 1968 году.

Чарльза Мэнсона сыграл Дэймон Херриман, известный по фильмам и сериалам “Дом восковых фигур”, “C.S.I.: Место преступления”, “Во все тяжкие” и “Уилфред”. В фильме Тарантино его роль эпизодическая, но даже короткого появления на экране достаточно, чтобы создать напряжение, которое не покинет зрителя до самого финала.

Рафал Заверуха в роли Романа Полански

К 1969 году Полански уже был признанным режиссером, чей триллер “Нож в воде” 1962 года был номинирован на “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке. Затем в 1965 году он выпустил два фильма ужасов “Отвращение” и “Ребенок Розмари”, в которых героини-женщины погружаются в состояние паранойи. Обе картины были успешными, но голливудская слава Полански была омрачена убийством Шэрон. В роковую ночь режиссер находился в Лондоне, а после происшествия уехал в Европу на несколько лет.

Роль Полански в фильме досталась польскому актеру Рафалу Заверухе. В нем он представлен как “талантливый низкорослый парень, похожий на ребенка”, который, по сути, является лишь фоновым персонажем.

Эмиль Хирш в роли Джэя Себринга

Джэй Себринг был знаменитым парикмахером-стилистом, который буквально совершил революцию в моде на мужские укладки. За стрижки в своем салоне Себринг брал более 50 долларов, а среди его самых известных клиентов были Фрэнк Синатра, Стив МакКуин, Джим Моррисон и Уоррен Битти. Также он был одним из людей, которые помогли Брюсу Ли начать карьеру в Голливуде.

Себринг и Шэрон Тейт были парой до того, как она встретила Полански, но даже после расставания и замужества Шэрон они поддерживали близкие дружеские отношения. Известно, что в ночь убийства Себринг просил членов секты Мэнсона пощадить Шэрон, находившуюся на 9 месяце беременности. Сам он был ранен из пистолета, а затем получил семь ножевых ранений и умер от потери крови. Вслед за ним группа убила остальных людей в доме Полански-Тейт.

В фильме “Однажды в Голливуде” Джэя Себринга играет Эмиль Хирш (“В диких условиях”). Его герой представлен как преданный друг, окружавший Шэрон искренней заботой. “Он ждет, пока поляк свяжется с какой-нибудь девицей, а Шэрон придет к нему в слезах за утешением”, - комментируют его поведение персонажи Тарантино.

Саманта Робинсон в роли Эбигейл Фолджер

8 августа 1969 года Эбигейл Фоджер ужинала в знаменитом ресторане “El Coyote” с Тейт, Себрингом и своим парнем Войцехом Фриковским. Наследница состояния кофейного магната Генри Фолджера была социальным работником и подругой Полански. Они с Фриковски жили в доме на Сьело Драйв, пока режиссер с женой были в Европе, но остались погостить, когда Тейт вернулась.

Также, как и в случае Себринга, Полански и Фриковски, ее роль в исполнении Саманты Робинсон является третьестепенной.

Коста Ронин в роли Войцеха Фриковского

Войцех Фриковски был начинающим сценаристом, который участвовал в создании одного из ранних короткометражных фильмов Полански. Также он работал спасателем на съемочной площадке “Ножа на воде”. С Эбигейл Фолджер он познакомился через польского писателя Ежи Косински, и жил вместе с ней в Лос-Анджелесе с 1968 года.

Фриковски был единственным, кто пытался бороться с вооруженными членами "Семьи". Он получил 2 огнестрельных ранения, 51 проникающее ножевое ранение и 13 ударов по голове тупым предметом.

Дакота Фэннинг в роли Линетт Фромм

Фромм - самая известная из членов “семьи” Мэнсона. Она не участвовала в убийстве Тейт, но де-факто служила связующим звеном между сектой и СМИ во время уголовного процесса по делу Мэнсона. Она возглавляла группу приспешников, которые каждый день разбивали лагерь возле здания суда и подражали Мэнсону и его арестованным “детям”. Когда тот прибыл в суд с бритой головой и вырезанной на лбу свастикой, Фромм последовала его примеру. Много лет спустя, в 1975 году, Фромм вернула себе известность, попытавшись убить президента Джеральда Форда в Сакраменто.

В фильме Тарантино ее персонажа сыграла Дакота Фэннинг. Она представлена как пассивно-агрессивная и мрачная девушка, которая вступает в половые отношения с 80-летним владельцем ранчо, где жила “Семья”.

Дэмиен Льюис в роли Стива Маккуина

Стив Маккуин - одна из самых больших голливудских звезд 60-70-х годов. В свое время он был самым высокооплачиваемым актером в мире, иконой кино и стиля. Будучи одним из самых влиятельных людей в Голливуде, Маккуин не остался незамеченным Мэнсоном, который активно искал знаменитостей, которые могли бы стать его мишенью. Близкий друг и клиент Джея Себринга, Маккуин произнес речь на его похоронах. Он также был приглашен на вечеринку в дом Полански-Тейт, но не пришел, благодаря чему избежал резни.

В фильме “Однажды в Голливуде” Маккуин выступает скорее как успешный антипод неудачника Рика Далтона, чья карьера движется к полному краху.

Майк Мо в роли Брюса Ли

Гонконгско-американский актер Брюс Ли - самый влиятельный и знаменитый мастер боевых искусств в поп-культуре. Однако, прежде чем стать кинозвездой, он появился в роли Като, помощника главного персонажа в сериале “Зеленый шершень” 1966–1967 годов. Он также работал каскадером и ставил боевые сцены для фильма Дина Мартина 1968 года “The Wrecking Crew”, в котором Шэрон Тейт сыграла одну из главных ролей. Именно на съемках Брюс и Шэрон подружились.

Персонаж Ли в фильме Тарантино - один из самых противоречивых. На киностудии он устраивает показательную драку с Клиффом Бутом, хвастаясь своими преимуществами над Кассиусом Клеем (Мухаммедом Али). Эта сцена возмутила семью и друзей Ли, а дочь актера даже посоветовала Тарантино “закрыть рот”.

Остин Батлер в роли Чарльза “Текса” Уотсона

Как и многие члены “Семьи” Мэнсона, Текс Уотсон устремился на Западное побережье, чтобы заниматься музыкой и принимать наркотики. После встречи с последователями Мэнсона он присоединился к секте и стал “правой рукой” ее лидера. Текс участвовал в убийствах Тейт и ЛаБьянки в августе 1969 года; он бежал из штата, но в конечном итоге был пойман и приговорен к смертной казни за 7 убийств и одно покушение на убийство. Благодаря делу “Народ против Андерсона”, в ходе которого в штате Калифорния были отменены все смертные приговоры до 1972 года, Уотсон избежал смерти в газовой камере. Сейчас он отбывает пожизненный срок в государственной тюрьме Мул-Кирк.

В фильме “Однажды в Голливуде” роль Текста исполнил 27-летний актер Остин Батлер (“Мертвые не умирают”). Персонаж представлен как фанатичный и исполненный чувства собственной значимости, но при этом напуганный последователь Мэнсона.

Брюс Дерн в роли Джоша Спана

Мэнсон и его последователи жили на ранчо Джоша Спана, которое находилось в часе езды от дома Полански-Тейт на Сьело-Драйв. Ранчо было построено в начале ХХ века и служило локацией для съемок вестернов. Именно там снимали “Изгоя” Говарда Хьюза и несколько сцен из сериала 60-х “Бонанца”.

Восьмидесятилетний слепой Спан позволил “Семье” Мэнсона жить на ранчо бесплатно. За это они помогали управлять его бизнесом по прокату лошадей, а девушки вступали со стариком в половые отношения, усыпляя его бдительность.

Оскаровский номинант Брюс Дерн уже появлялся в фильмах Квентина Тарантино “Омерзительная восьмерка” и “Джанго освобожденный”. Его роль в “Однажды в Голливуде” довольно значима: образ Спана подчеркивает закат эпохи вестернов, с последствиями которого приходится бороться главным героям Рику и Клиффу.

Лена Данэм в роли Кэтрин Шейр

Хотя Шейр и не участвовала в убийствах, в ходе судебного процесса 1970 года она была одним из важных свидетелей. Наряду с Фромм и другими последователями Мэнсона, Шейр было предъявлено обвинение в покушении на убийство (позже переквалифицировано в менее серьезное обвинение). В 70-е она попала в тюрьму на 5 лет за вооруженное ограбление, совершенное вместе с другими членами семьи. После освобождения Шейр отреклась от Мэнсона и его последователей.

Лену Данэм (“Девчонки”) мы видим в эпизодической роли на ранчо Спана. Ее простодушный персонаж подчеркивает, насколько разными были члены секты в своем поведении.

Люк Перри в роли Уэйна Мондера

Мондер был телевизионным актером, который приобрел известность в 1967 году благодаря роли подполковника Джорджа Кастера в вестерне «Кастер». В фильме Тарантино его роль исполнил Люк Перри, звезда “Беверли-Хиллз, 90210”, скончавшийся от инсульта в 2019 году. В фильме “Однажды в Голливуде” Мондер играет партнера Рика Далтона по съемкам.

Румер Уиллис в роли Джоанны Петтет

Пететт была английской актрисой, дебютировавшей в популярной экранизации романа Мэри Маккарти «Группа». Также среди ее известных работ - роль дочери Джеймса Бонда в фильме 1967 года “Казино Рояль”. Пететт была хорошей подругой Шэрон Тейт, с которой та обедала 9 августа, накануне своей смерти.

Роль Петтет в фильме Тарантино исполнила Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Она говорит беременной Тейт, какой замечательной матерью та станет, и эта сцена является одной из самых грустных в фильме, учитывая обстоятельства реальной трагедии.

Тимоти Олифант в роли Джеймса Стейси

Стейси был телевизионным актером, наиболее известным по роли стрелка в вестерне “Лансер”. Он был 5 лет женат на певице и актрисе Конни Стивенс, а после аварии в 1973 году потерял левую руку и ногу. Стивенс устроила торжественное мероприятие, собрав более 100 000 долларов на его медицинские расходы.

Актер кино и сериалов Тимоти Олифант (“Офис”, “Правосудие”, “Хитмэн”) играет Стейси в длинной сцене, где Рик Далтон вспоминает свои былые успехи в кино, а затем старается справиться с ролью очередного антигероя в вестерне.

Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей, но определенная концепция уже нарисовалась.

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