Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров

13 августа в кинотеатре “Оскар” состоялась премьера девятого и предпоследнего фильма Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”. Картина уже стала одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ и социальных сетях. И если критики преимущественно сходятся во мнении, что “Однажды в Голливуде” является самой личной, зрелой и серьезной работой Тарантино, у зрителей, ценящих главного голливудского синефила за остроумные диалоги и кровавые разборки, может появиться ряд вопросов. Попытаемся ответить на них без спойлеров.

О чем этот фильм?

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году. В нем рассказывается о вымышленной звезде вестернов 50-х Рике Далтоне (Леонардо ДиКаприо) и его харизматичном дублере Клиффе Буте (Брэд Питт). Карьера Рика неумолимо движется к закату, он устраивает истерики, напивается и из последних сил старается адаптироваться к требованиям меняющегося Голливуда. На фоне злоключений героя разворачивается вторая сюжетная линия Шэрон Тейт (Марго Робби), переехавшей в соседний с Риком особняк вместе со своим мужем, режиссером Романом Полански. Однажды во двор Полански приходит диковатого вида хиппи, в котором без труда читается образ Чарльза Мэнсона - лидера секты “Семья”, члены которой 8 августа 1969 года убили беременную Тейт и троих ее гостей.

С помощью вымышленных неудачников Рика и Клиффа Тарантино меняет историю кровавого голливудского лета 69-го.

В отличие от “Бесславных ублюдков” (2009), где исторические персонажи представлены карикатурными Гитлером и Геббельсом, в сюжет “Однажды в Голливуде” вплетено много реальных людей. В их числе - Брюс Ли, Стив Маккуин, Джордж Спан, приютивший “Семью” Мэнсона на своем ранчо, а также члены секты и их жертвы.

За что критикуют фильм “Однажды в Голливуде”?

Из-за обилия реальных лиц Тарантино уже столкнулся с критикой их “некорректного изображения”. Так, семья и друзья Брюса Ли хотя и похвалили игру Майка Мо, исполнившего роль актера, но остались недовольны его образом: он, якобы, не вел себя так надменно и вызывающе. Более того, он никогда бы не проиграл бой персонажу Брэда Питта. Режиссер, в свою очередь, заявил, что Ли на самом деле был “высокомерным парнем”, и напомнил, что речь идет о вымышленной драке с вымышленным персонажем.

“Реальность ситуации такова: Клифф - это “зеленый берет” (спецназовец армии США), - сказал Тарантино. - Он убил многих людей во Второй мировой войне в рукопашном бою. Если бы Клифф сражался с Брюсом Ли на турнире по боевым искусствам в Мэдисон Сквер Гарден, Брюс убил бы его. Но если бы Клифф и Брюс сражались в джунглях Филиппин в рукопашном бою, Клифф бы победил”.

Само наличие подобных обсуждений подтверждает, что Тарантино удалось создать замечательную мистификацию, в которой реальность настолько переплетена с вымыслом, что без дополнительных комментариев оценить серьезность режиссера может быть затруднительно.

Среди зрителей и критиков “Однажды в Голливуде” нашлись люди, которые посчитали фильм мизогинным. Он, якобы, недостаточно раскрывает образ Шэрон Тейт, и слишком уж смакует насилие над женщинами. К обеим претензиям у нас найдутся контраргументы.

Персонаж Тейт действительно не может похвастаться обилием реплик, но Тарантино воссоздал ее образ с такой любовью и нежностью, что говорить о мизогинии в ее контексте попросту некорректно. Светлая и улыбчивая Марго Робби танцует под поп-музыку 60-х, без намека на спесь смотрит фильмы со своим участием и с легкостью меняет судьбу опустившегося Рика Далтона.

Шэрон Тейт в фильме воплощает надежду, и мощным авторским росчерком Тарантино пресекает любые попытки эту надежду растоптать.

Если же говорить о постановке сцен насилия, то человек, мало-мальски знакомый с творчеством режиссера, едва ли будет ими удивлен: кровь и обожженная плоть в изобилии представлены во всех его картинах (кроме, пожалуй, "Джеки Браун").

Правда ли, что в фильме “Однажды в Голливуде” ничего не происходит?

То, что отличает “Однажды в Голливуде” от остальных работ Тарантино - изобилие длинных тихих сцен, в которых персонажи ездят по Лос-Анджелесу, смотрят телевизор, обсуждают карьерные неурядицы и перспективы. Но следует помнить, что фильм прежде всего является портретом эпохи, которая порождает и поглощает всех героев.

Режиссер делится своей ностальгией по неоновым вывескам, пафосным киноафишам, уютным кинотеатрам, а главное - по мечте, которую порождало кино, объединяя у экранов преступников и жертв, неудачников и лидеров индустрии, детей и стариков.

Однажды Тарантино сказал: “Когда люди спрашивают меня, ходил ли я в киношколу, я отвечаю им: “Нет, я ходил в кино”. И это “образование”, которое он получал в свете проектора, перед экраном телевизора и на страницах “криминального чтива”, сквозит в каждой сцене “Однажды в Голливуде”. И даже если это не тот фильм, который ожидают увидеть поклонники “Убить Билла”, “Джанго освобожденного”, и “Бесславных ублюдков”, его непременно стоит увидеть каждому, кто хочет глубже понять одного из самых оригинальных и влиятельных режиссеров современности.

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