В Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль: кто в программе и на красной дорожке

В среду, 28 августа, на острове Лидо в Италии стартовал 76-й Венецианский международный кинофестиваль. И его церемония открытия напомнила всем, почему местная красная дорожка считается одной из самых гламурных в мире.

Гости фестиваля прибыли в исторический дворец Палаццо-дель-Синема, в их числе актеры Брэд Питт, Кристен Стюарт и Хоакин Феникс. Церемонию в этом году открыл показ французско-японской постановки "Правда". Главные героини картины - актрисы Кэтрин Денев и Жюльет Биноше - отличились элегантными нарядами на красной дорожке: первая в платье в пол и оранжевым пальто без рукавов от Жана-Поля Готье, вторая - в серебряном атласном платье из бисера от Armani Privé. CNN публикует лучшие наряды этого вечера.

Насыщенная программа фестиваля в этом году не уступает предыдущим. Ожидаются в ней довольно громкие премьеры вроде "Джокера" (Joker) Тодда Филлипса, "К звездам" (Ad Astra) Джеймса Грэя с Брэдом Питтом в главной роли, "Прачечная" (The Laundromat) Стивена Содерберга, "Дело Дрейфуса" (J’accuse) Романа Полански и другие.

Как пишет Variety, открыли вечер картиной "Правда" неслучайно. Дело в том, что последние годы Венецианский фестиваль часто критикуют за чрезмерное увлечение голливудским кино. Так, в прошлые годы сезоны открывали картины "Первый человек на Луне", "Короче" и "Ла-ла Ленд".

Сейчас же на роль "опенера" выбрали картину Корээды Хирокадзу, который в прошлом году удостоился Золотой пальмовой ветви за картину "Магазинные воришки". Президент фестиваля Альберто Барбера назвал новый фильм "поэтическим отражением отношений между матерью и ее дочерью и сложной профессией актера".

Продлится фестиваль в этом году до 7 сентября. Напомним, в 2018-м главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

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