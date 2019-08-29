RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

В Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль: кто в программе и на красной дорожке

Фестиваль в этом году продлится до 7 сентября

четверг, 29 августа 2019, 12:40
читати статтю українською

В среду, 28 августа, на острове Лидо в Италии стартовал 76-й Венецианский международный кинофестиваль. И его церемония открытия напомнила всем, почему местная красная дорожка считается одной из самых гламурных в мире.

Гости фестиваля прибыли в исторический дворец Палаццо-дель-Синема, в их числе актеры Брэд Питт, Кристен Стюарт и Хоакин Феникс. Церемонию в этом году открыл показ французско-японской постановки "Правда". Главные героини картины - актрисы Кэтрин Денев и Жюльет Биноше - отличились элегантными нарядами на красной дорожке: первая в платье в пол и оранжевым пальто без рукавов от Жана-Поля Готье, вторая - в серебряном атласном платье из бисера от Armani Privé. CNN публикует лучшие наряды этого вечера.

Насыщенная программа фестиваля в этом году не уступает предыдущим. Ожидаются в ней довольно громкие премьеры вроде "Джокера" (Joker) Тодда Филлипса, "К звездам" (Ad Astra) Джеймса Грэя с Брэдом Питтом в главной роли, "Прачечная" (The Laundromat) Стивена Содерберга, "Дело Дрейфуса" (J’accuse) Романа Полански и другие.

Как пишет Variety, открыли вечер картиной "Правда" неслучайно. Дело в том, что последние годы Венецианский фестиваль часто критикуют за чрезмерное увлечение голливудским кино. Так, в прошлые годы сезоны открывали картины "Первый человек на Луне", "Короче" и "Ла-ла Ленд".

Сейчас же на роль "опенера" выбрали картину Корээды Хирокадзу, который в прошлом году удостоился Золотой пальмовой ветви за картину "Магазинные воришки". Президент фестиваля Альберто Барбера назвал новый фильм "поэтическим отражением отношений между матерью и ее дочерью и сложной профессией актера".

Продлится фестиваль в этом году до 7 сентября. Напомним, в 2018-м главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В Украине снимают первый фэнтези-сериал: под Житомиром для него построили целых два города

В Житомирской области снимают исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне", над которым работают украинская и словацкая режиссерская группы.

Украинский мультфильм о жизни Днепра стал победителем престижного фестиваля анимации

Художник Никита Лыськов работал над проектом год, в сети появился трейлер мультфильма

10 актеров, которые сыграли Чарльза Мэнсона в кино и сериалах

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: