Мы посмотрели "Оно-2" и составили список его сильных и слабых сторон: пригодится перед просмотром

5 сентября в украинский прокат выходит хоррор "Оно 2" - продолжение жуткой истории танцующего клоуна Пеннивайза и повзрослевших героев, которые бросили ему вызов в фильме 2017 года. Мы посмотрели долгожданную премьеру и делимся свежими впечатлениями.

О чем этот фильм

Фильм "Оно" 2017 года является экранизацией первой части одноименного романа Стивена Кинга. Он заканчивается временной победой членов "Клуба неудачников" над загадочным древним злом, обретшим форму клоуна Пеннивайза. Но 100-процентные хеппи-энды для Кинга не характерны, и в продолжении хоррора мы снова попадаем в захолустный Дерри: 27 лет спустя Пеннивайз вернулся, чтобы терроризировать городок.

Повзрослевшие и преуспевшие "Неудачники" приезжают в Дерри, чтобы раз и навсегда покончить с кровожадным клоуном. Но глубокие травмы прошлого и окрепший Пеннивайз затягивают их в водоворот еще более ужасных и кровавых приключений.

Повествование в фильме нелинейное, и кроме взрослых Билла (Джеймс Макэвой), Беверли (Джессика Честейн), Бена (Джей Райан), Ричи (Билл Хейдер), Майка (Айзая Мустафа), Эдди (Джеймс Рэнсон) и Стэнли (Энди Бин), мы видим флешбеки с участием полюбившихся молодых актеров из первой части.

Стивен Кинг, который не участвовал в создании первого фильма, согласился на предложение режиссера Энди Мускетти поработать над вторым. Писатель не только прочитал черновой сценарий "Оно 2", но и добавил совершенно новую сцену, не представленную в оригинальном романе и предыдущих адаптациях. Узнать ее будет несложно, но вместо спойлеров мы порекомендуем внимательно следить за похождениями Джеймса Макэвоя.

На этом неожиданности не заканчиваются. Жуткая сцена в зеркальном лабиринте, показанная в трейлере "Оно 2", была придумала самим Мускетти менее чем за час.

"Нам не хватало жизненно важной истории для Билла, где он имел бы дело с чувством вины из-за смерти младшего брата, - рассказал Макэвой в интервью журналу Entertainment Weekly. - Я спросил у Энди: "Что мы можем сделать?" И буквально через 50 минут он придумал совершенно новую сцену. Этого никогда не было в сценарии, и этого нет в книге. Это великолепно".

Плюсы и минусы фильма "Оно 2"

"Оно 2" - очень динамичный и стильный фильм. Кошмарные воспоминания героев то и дело перебрасывают их в детство, и благодаря изобретательному монтажу наблюдать за флешбеками действительно увлекательно. Кроме того, взрослые актеры проделали хорошую работу, чтобы остаться для поклонников первой части узнаваемыми и близкими. Особенно хорошо это удалось комику Биллу Хейдеру, который исполнил роль взрослого Ричи и вложил все свое мастерство стендапера, чтобы убедительно сыграть самого остроумного члена "Клуба неудачников".

В фильме по-настоящему много шуток, и хотя их сложно назвать умными или изысканными, это абсолютно естественно для друзей детства, которые встречаются впервые за 27 лет.

В перерывах между взрывами хохота впечатлительным зрителям "Оно 2" придется не раз поморщиться от отвращения: гримеры и команда по спецэффектам хорошо потрудились, чтобы наполнить историю неприятными существами. Кроме того, в кровавости "Оно 2" может посоревноваться даже с фильмами Тарантино.

"В фильме есть сцена, в которой может содержаться самое большое количество искусственной крови, когда-либо пролитой на съемках фильмов ужасов, - рассказала Джессика Честейн в шоу Джимми Фэллона в феврале 2019 года. - На следующий день [после съемок] я все еще вымывала кровь из своих глаз".

"Оно 2" - зрелищный фильм, но из-за раздутой развлекательности в нем остается слишком мало места для настоящего страха. Наблюдая за головокружительными приключениями "Клуба неудачников", зритель зачастую не успевает испугаться.

Самая мрачная и жуткая сцена фильма, как ни странно, почти не связана с основным сюжетом. Она показывает преступление на почве ненависти против персонажа-гея, чьи нападавшие находятся под влиянием Пеннивайза.

Главным же минусом фильма "Оно 2" является его недосказанность, из-за чего не знакомые с первоисточником зрители рискуют выйти из зала с ворохом вопросов о том, кто же такой Пеннивайз, откуда взялось зло и почему оно обрело форму клоуна.

Наша оценка: 3,5 / 5

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