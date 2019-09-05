Вы посмотрели "Оно-2" и все еще гадаете, кто такой Пеннивайз? Похоже, вам сюда

5 сентября на экраны украинских кинотеатров выходит вторая часть триллера Энди Мускетти "Оно", в его основу вошел сюжет одноименного романа Стивена Кинга. Победив зло в образе клоуна-кровопийцы Пеннивайза, герои первого фильма навсегда покинули городок Дерри. Еще детьми они дали клятву, что не бросят друг друга, если Оно снова возродится. Спустя 27 лет все они получают тревожные звонки из места, которое так хотели забыть.

В отличие от картины-предшественника, к "Оно-2" руку приложил уже и сам Стивен Кинг. Он не только ознакомился со сценарием, но и добавил несколько штрихов, которые отличают фильм Мускетти от романа или экранизации 1990 года. При этом, несмотря на участие "короля ужасов" и длительный хронометраж, в сюжете хоррора все равно есть определенная недосказанность. Зритель, не нашедший времени для самой толстой книги писателя, рискует остаться без ответов на главные вопросы: откуда появилось зло и почему оно является к жителям Дерри в образе клоуна Пеннивайза. Вот его история.

Кто такой клоун Пеннивайз и как он пришел на смену троллю, живущему под мостом

Для работы над книгой Стивену Кингу потребовалось почти пять лет. За это время писатель возвращался ко многим изначальным идеям сюжета, которые в итоге были кардинально изменены. Так, рассказывая о работе над романом, Кинг упоминал, что видел главного антагониста в образе тролля, живущего под мостом городка Дерри. Своеобразная отсылка к сказкам поэтессы Марианны Мур показалась ему довольно интересной, но со временем "король ужасов" развил эту идею и подарил персонажу собирательный образ.

Оно на страницах Кинга - некая могучая сущность, воплощение зла, которое пришло в этот мир из космоса миллионы лет назад. Индейцы назвали его Маниту, европейцы - Эялик, гэлы - Гламор. Некоторые из этих имен походили из мифологии, где означали злых духов. В целом же антагонист романа - это неземное существо, способное принимать любую форму, будь то зомби или гигантский паук. Главная задача - запугать жертву до полусмерти, насытиться ее страхом, а после - убить и поживиться плотью.

В современном мире его любимой личиной остается коварный клоун Пеннивайз, ведь нет ничего проще, чем заманить детей воздушными шарами, попкорном или фокусами. Оно обладает способностью подчинять себе людей и их воображение, внушать им страх, создавая реалистичные зловещие иллюзии. Так во власти ряженого шутника оказываются едва ли не все дети Дерри. И ждать помощи малышам и подросткам не от кого, ведь взрослые не видят существо, которое просыпается и жаждет крови каждые 27 лет.

Отсюда следует ответ на один из возможных вопросов - есть ли в истории злодея привязка к личности реально человека. Нет. Оно - инопланетная форма жизни, а клоун Пеннивайз - его самый коварный образ, внушающий доверие детям.

Говорят, прообразом Пеннивайза стал серийный убийца Джон Гейси. В 70-х он похищал, насиловал и убивал молодых парней, юношей. При этом подрабатывал на детских праздниках клоуном Пого, скрывая под гримом клиническую жестокость и склонность к садизму.

Находка во дворе и подвале дома Джона Гейси потрясла полицейских, прессу, а затем и миллионы жителей США. В конце 70-х там обнаружили десятки тел, опознать всех жертв убийцы не удалось. Журналисты прозвали Гейси "Клоуном-убийцей", который стал одним из самых известных преступников ХХ века.

И да, теория о том, что именно Джон Гейси стал прообразом клоуна Пеннивайза действительно существует. Что правда, с момента выхода романа - с 1986 года - остается лишь теорией, при этом не единственной. К примеру, критик Марк Дери и вовсе называл персонажа "Рональдом Макдональдом", воплотившим детские страхи.

Что же касается автора, размышляя о концепции Пеннивайза, Кинг задумался о том, чего же боятся детишки всего мира. Что издали внушает им доверие, но уже не кажется таким дружелюбным вблизи. Чей смех чаще вызывает дрожь, чем взаимную улыбку. Ответ оказался очевидным.

Пеннивайз в кино

Первой экранизацией романа "Оно" стал одноименный американо-канадский фильм, мини-сериал 1990 года. Режиссером его обеих частей стал Томми Ли Уоллес, а главного антагониста в нем сыграл актер Тим Карри ("Титаник", "Пуаро", "Один дома-2").

У критиков мини-сериал не вызвал большого восторга, тем не менее получил и хорошие оценки. В частности отмечалась заразительная харизма Карри. Так, кинообозреватель Мэт Руш из USA Today писал: "Если "Твин Пикс" - это полуночный фильм для прайм-тайма, то "Оно" - это мини-сериал вроде тех субботних утренних шок-шоу, которые извращали поколение до того, как Фредди и Джейсон обрели более яркую графику… Оцените его сами, и не выключайте свет".

Любопытно, но именно 27 лет спустя, в сентябре 2017-го, вышла экранизация Энди Мускетти, а точнее ее первая часть. По большей мере картина получила положительные отзывы критиков и зрителей, отличилась рекордными на то время сборами в прокате. Как отмечали кинолюбители, режиссеру удалось создать жуткую картинку, при этом наполнить ее юмором. Отдельная похвала досталась юным актерам, а также талантливой игре Билла Скарсгарда в роли Пеннивайза.

Что посмотреть в ожидании "Оно 2": лучшие экранизации Стивена Кинга по версии кинокритиков

Создатели хоррора "Оно" экранизируют еще одну книгу Стивена Кинга. На сей раз на экраны выйдет адаптация романа "Девочка, которая любила Тома Гордона".

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