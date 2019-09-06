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15 лет без секса: актриса "Терминатора" рассказала, почему стала соблюдать целибат

Линда Хэмилтон впервые за долгое время решилась на интервью с прессой

пятница, 6 сентября 2019, 20:48
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Американская актриса Линда Хэмилтон, исполнительница роли Сары Коннор в боевике "Терминатор", впервые за долгие годы пообщалась журналистами и рассказала о своем исчезновении "с радаров" после выхода второй части фильма.

В интервью The New York Times, которое было приурочено к выходу новой картины "Терминатор: Темные судьбы", 62-летняя Хэмилтон призналась, что избегала общения не только с прессой, но и мужчинами. Такое решение актриса приняла после развода с режиссером боевика Джеймсом Кэмероном в 1999 году. У звезды не было практически никаких отношений с другими мужчинами. 15 лет она уже соблюдает целибат - обет безбрачия.

"Время наедине с собой мне по душе больше любого досуга с кем-нибудь еще. Я соблюдаю целибат уже почти 15 лет. Я просто перестала обращать на это внимание, потому что это не имеет значения - или во всяком случае не имеет значения для меня. У меня и так есть отношения с окружающим миром и людьми, которые его населяют", - отметила она.

Впервые за эти годы актриса посвятила журналистов в свои отношения с режиссером. Пара познакомилась на проекте в 84-м, но съехались Хэмилтон и Кэмерон лишь в 1991 году после развода режиссера с его третьей женой Кэтрин Бигелоу.

Узаконить свои отношения пара решила в 1997-м, к этому времени они уже воспитывали маленькую совместную дочь Жозефину, которая родилась еще до свадьбы, в 1993 году. Но в браке актриса и режиссер пробыли лишь до 1999 года.

"Эти отношения были загадкой для нас самих, мы совершенно не подходили друг другу. Я любила говорить, что мы складывались, как пазл: все его выпуклые части совпадали с моими вогнутыми. Мне кажется, вся проблема в том, что он действительно влюбился в Сару Коннор - как и я сама. Меня она завораживала, - призналась Хэмилтон. - Мы кружились, восхищенные друг другом, на огромной скорости, мы были словно зачарованные".

Напомним, сюжет фильма "Терминатор: Темные судьбы" разворачивается спустя несколько десятилетий после событий, показанных во второй части. Режиссером нового проекта выступил Тим Миллер.

Вместе с первым трейлером в мае этого года авторы фильма также представили и первый промо-постер, на котором изображена Сара Коннор с оружием в руках. "Добро пожаловать в следующий день после Судного дня", - говорит слоган боевика.

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