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Ссора Marvel и Sony из-за "Человека-паука" закончилась самым печальным для фанов решением

История Питера Паркера может получить новую жизнь вне MCU

пятница, 6 сентября 2019, 11:32
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Компании Marvel, которая сегодня принадлежит Disney, и Sony Pictures, которая обладает правами на Человека-паука, так и не смогли договориться о взаимовыгодном финансировании проекта. Итоговое решение - Человек-паук покидает киновселенную Marvel.

Об этом в интервью Variety рассказал глава Sony Pictures Тони Винчикерра. В беседе с изданием он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет ничего личного, вопрос остается исключительно финансовым. При этом история Питера Паркера может получить новую жизнь вне MCU.

"На данный момент двери закрыты", - отметил в интервью Винчикерра. При этом, как добавил далее глава Sony, "жизнь - длинная штука", из чего можно сделать предположение, что в компании рассмотрят варианты вернуть персонажа комиксов на экраны.

Еще одна причина не самого утешительного для фанатов решения - загруженность главы Marvel Studios Кевина Файги новыми проектами студии. Обе компании якобы пытались найти компромисс, но безуспешно.

Наряду с этим Винчикерра упомянул, что у Sony Pictures сейчас весьма амбициозные планы. В компании рассматривают варианты запуска собственной киновселенной, в которой будут Веном, Морбиус и Человек-паук. Предположительно, это могут быть сериалы, однако никакой информации по этому поводу пока нет. Может ли, теоретически, к роли героя вернуться актер Том Холланд - также не известно.

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