Атлантида: что известно об украинском фильме-лауреате Венецианского кинофестиваля

7 сентября жюри 76-го Венецианского кинофестиваля объявило победителей, и в их числе оказался украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Драма-антиутопия о разрушенном войной Донбассе получила приз во второй по значимости программе фестиваля "Горизонты". Рассказываем, что сделало ее "лучшим игровым фильмом, представляющим новые тенденции в развитии кинематографа".

О чем этот фильм

"Атлантида" - фильм-антиутопия, действия которого разворачиваются в 2025 году, "через год после окончания войны с Россией". Большая часть восточной Украины превратилась в пустыню, непригодную для жизни людей. Отходы загрязнили землю, инфраструктура разрушена, а затопленные шахты отравили колодцы и реки. Земля, за которую погибали люди, становится безжизненной запретной зоной, подобной Чернобылю.

Главный герой Сергей (Андрей Рымарук), страдающий посттравматическим стрессовым расстройством, возвращается с войны и находит работу на металлургическом комбинате. Он присоединяется к добровольческим отрядам "Черного тюльпана", работающим над эксгумацией военных трупов. Там он знакомится с Катей (Людмилой Билека), которая своим желанием восстановить мир и создать позитивный порядок уравновешивает его тревогу и уныние.

“Столкновение этих положительных и отрицательных частиц приводит к последствиям, невидимым для человеческого глаза, но ощущаемым в человеческом масштабе”, - говорится в синопсисе "Атлантиды".

"Отчасти этот фильм - комментарий к политическим событиям, которые все еще продолжаются, а отчасти - постапокалиптическое видение разрушенной, похожей на пустыню вселенной, - пишет кинокритик издания Cineuropa. - Иногда Васянович слишком медленный, и у него явно не было бюджета, которым можно было бы похвастаться, но все же он создает поистине потрясающую картину. "Атлантида", возможно, является самым оригинальным фильмом современного украинского кинематографа".

Что известно о режиссере и актерах "Атлантиды"

"Атлантида" - настоящий бенефис Валентина Васяновича, который работал над ней как автор сценария, режиссер, оператор и сопродюсер.

Прошлые фильмы Васяновича также не остались для мирового кинематографа незамеченными. "Племя" Мирослава Слабошпицкого, в котором он выступал оператором, получило на Каннском кинофестивале 2014 года три награды "Недели критики" из четырех возможных, а "Уровень черного" 2017 года был отобран Украинским Оскаровским комитетом как претендент на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Валентин Васянович не работает с профессиональными актерами, потому в фильме Атлантида мы сможем увидеть людей, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Так, главная роль досталась волонтеру фонда "Повернись живим" Андрею Рымаруку, а его подругу Катю сыграла медсестра Людмила Билека, которая помогала людям на Майдане 2014 года в Киеве, а затем отправилась на Восток Украины работать парамедиком в бригаде медицинской эвакуации. Поскольку фильм снимали в окрестностях Мариуполя, все эпизодические роли в нем исполнили местные жители.

Что Валентин Васянович говорит о своем фильме

В интервью для Cineuropa Валентин Васянович рассказал несколько интересных фактов о съемках, сюжете и идеях, заложенных в "Атлантиде".

"Мне нравится помещать своих персонажей в необычные места. Донбасс идеально подошел, потому что я провел там долгое время, и теперь он действительно похож на Зону в "Сталкере" Андрея Тарковского. Я бы сказал, что в этой истории есть несколько разных слоев, но экологическая катастрофа - это то, что мы уже испытываем. Это как Чернобыль, можно сказать. Проблема в том, что такие вещи не происходят в одночасье, и люди поначалу не уделяют им так много внимания", - говорит режиссер.

"Нам все еще понадобится несколько лет, чтобы потерять все источники воды в этом регионе, но, по всей вероятности, он станет пустыней, соленым болотом - как в фильме. Никто не знает, сможем ли мы остановить это, или уже слишком поздно. В "Атлантиде" российские войска уже ушли, но мы больше не можем использовать эту землю. Это мрачная мысль - люди умирали за то, что буквально превратилось в болото".

Несмотря на мрачную тематику и визуальную составляющую, кинокритики заметили, что фильм внушает надежду, а сам режиссер "нашел свет во тьме". Валентин Васянович признает свой оптимизм, и прежде всего потому, что в его истории в 2025 году война в Украине уже закончилась победой.

Интересно, что "Черный тюльпан" - реальная гуманитарная миссия, разыскивающая тела пропавших людей. "Война не закончена, пока не похоронен последний солдат", - говорится в их статуте. В своем фильме режиссер хотел подчеркнуть, что когда военные действия заканчиваются, "уходит много-много лет, чтобы разобраться и навести порядок".

"В фильме война могла бы закончиться, но она продолжается в душах людей", - говорит Валентин Васянович.

Общий бюджет Атлантиды - 42 миллиона гривен, но ждет ли его кассовый успех в Украине - пока неизвестно. Сам режиссер не уверен, что украинские зрители будут массово посещать фильм о войне и ее последствиях.

"Это правда, что только сейчас мы начинаем говорить об этих событиях как режиссеры, но большинство общества все еще предпочитает игнорировать это. Вы знаете, как это происходит - когда вы сталкиваетесь с чем-то страшным, вы продолжаете говорить себе, что его не существует. Это на самом деле не работает: таким образом, вы просто избегаете ситуации, что в конечном итоге делает ее намного хуже. Потому что вы можете игнорировать все, что вы хотите, но это не меняет того факта, что оно все еще там", - говорит Васянович.

Точная дата премьеры "Атлантиды" в Украине пока не объявлена, поскольку до проката создатели фильма намерены показать его на международных кинофестивалях. В интервью изданию The Babel режиссер сказал, что украинские зрители, вероятнее всего, впервые увидят картину на Одесском международном кинофестивале в июле 2020 года.

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