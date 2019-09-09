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Вышел финальный трейлер фильма "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга: что о нем известно

Новая экранизация Кинга выйдет в прокат уже 7 ноября 2019 года

понедельник, 9 сентября 2019, 13:05
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Новая волна экранизаций Стивена Кинга продолжается, и уже 7 ноября 2019 года в прокат выходит мистический триллер "Доктор Сон" - сиквел культового романа "Сияние" и его одноименной киноадаптации Стэнли Кубрика. За два месяца до премьеры в сети появился финальный трейлер фильма с Эваном МакГрегором в главной роли.

Режиссером фильма "Доктор Сон" стал Майк Фланаган, создавший популярный сериал "Призраки дома на холме" для Netflix. Сюжет расскажет о повзрослевшем Дэнни Торренсе, который продолжает видеть призраков и помогает умирающим людям подготовиться к смерти благодаря силе своего "сияния". Однажды Дэнни встречает девочку, обладающую такими же мистическими способностями, и решает защитить ее от культа Истинный узел, члены которой охотятся на детей и поглощают их силу.

В трейлере мы видим, как Дэнни и его юная подопечная возвращаются в зловещий отель "Оверлук" в горах, а главный герой, помимо новых опасностей, сталкивается с призраками прошлого. Известно, что Майк Фланаган попытался максимально точно воссоздать интерьер гостиницы, показанной в фильме Стенли Кубрика. Это коснулось даже фотографий на стене, рисунков на подушках и количества книг на полках.

В комментарии изданию IGN режиссер сказал, что рассматривает свой фильм не как продолжение "Сияния" Кубрика, а как его "потомка". Убеждать в этом пришлось и самого Стивена Кинга, который, как известно, ненавидел фильм Кубрика и называл его "большим красивым Кадиллаком, только без мотора".

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