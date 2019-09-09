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Главный актер фильма "Оно 2" рассказал о продолжении хоррора

Билл Скарсгорд не против сыграть Пеннивайза в новой части франшизы

понедельник, 9 сентября 2019, 11:12
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Хоррор "Оно 2" уже собрал в мировом прокате $ 185 млн, и если его кассовый успех приблизится к первой части, заработавшей $ 700 млн, у продюсеров франшизы появится весомый стимул создать третий фильм уже в недалеком будущем.

Хотя режиссер Энди Мускетти экранизировал всю историю, изложенную в романе Стивена Кинга, сыгравший Пеннивайза актер Билл Скарсгорд рассказал изданию Entertainment Weekly, что готов снова сыграть клоуна-убийцу. По его словам, у фанатов есть шанс увидеть приквел - предысторию Оно.

"Это должен быть правильный подход, - сказал Скарсгорд. - Книга заканчивается там, где заканчивается второй фильм, так что это последняя глава истории. Есть еще один интересный момент, связанный с возвращением во времени до того, как все это произошло. Там может быть история, которую стоит изучить. Очевидно, что это будет история, которой нет в книге, - отдельная история, но внутри той же вселенной. Так что из этого может получиться что-то интересное. Я думаю, это было бы весело".

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