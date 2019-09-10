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Как Хелена Бонэм Картер говорила с "духом принцессы Маргарет": забавный факт о сериале "Корона"

Актриса основательно подошла к своей роли в сериале о британской королевской семье

вторник, 10 сентября 2019, 17:06
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Хелена Бонем Картер обратилась за помощью к медиуму, чтобы поговорить с сестрой королевы Елизаветы II, которая умерла в 2002 году. Издание Mirror сообщает, что если бы она не получила разрешение от покойной принцессы Маргарет, то отказалась бы сниматься в сериале "Корона".

Источник, близкий к 52-летней актрисе, сказал, что она встречала принцессу Маргарет в реальной жизни, и сочла ее "довольно пугающей".

"Хелена была только начинающей кинозвездой, когда они встретились на премьере фильма, и тот факт, что принцесса произвела на нее такое впечатление, сделал особенно важным получение ее благословения, - рассказал инсайдер. - Но она получила гораздо больше, в том числе совет использовать во время игры сигарету и мундштук".

Издание сообщает, что в перерывах между съемками Бонем Картер проводила спиритические сеансы в своей гардеробной, спрашивая советов у покойной принцессы.

Актриса провела много исследований, чтобы попытаться уловить сущность принцессы Маргарет: встречалась с ее бывшим парикмахером, говорила с ее друзьями и бывшим любовником Родди Ллевеллином.

Хелене отведена ведущая роль в третьем сезоне сериала Корона, который начнется в ноябре. Компанию ей составит оскароносная актриса Оливия Коулман, которая играет королеву Елизавету.

Известно, что сама королева Великобритании смотрела сериал и в целом осталась довольна, хотя одна сцена показалась ей "особенно раздражающей". Речь идет о сцене, когда ее сын, принц Чарльз, посещает школу Горонстаун в Шотландии, где над ним издеваются. Когда Чарльз говорит об этом своему отцу, принцу Филиппу (его играет Мэтт Смит), тот проявляет мало сочувствия.

"Королева понимает, что многие, кто смотрит "Корону", воспринимают сериал как точное изображение королевской семьи, и она не может этого изменить. Но она была огорчена тем, что принц Филипп изображен как отец, нечувствительный к благополучию сына", - рассказал британскому таблоиду Daily Express старший придворный Елизаветы II.

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