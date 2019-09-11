Вышел новый роман Стивена Кинга: его уже собрались превратить в сериал

10 сентября вышла новая книга Стивена Кинга "Институт". Фантастический триллер с элементами драмы и детектива рассказывает о таинственном месте, где детей с особыми способностями принудительно удерживают для экспериментов. И хотя фанаты еще не успели ознакомиться с новинкой, Голливуд уже взялся за ее экранизацию.

Издание Deadline сообщает, что права на адаптацию потенциального бестселлера получила кинокомпания Spyglass Entertainment. "Институт" превратят в мини-сериал, сценаристом которого выступит лауреат 11 премий "Эмми" Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и режиссер Джек Бендер ("Остаться в живых"). Бендеру и Келли не привыкать сотрудничать с Кингом: оба они ранее работали над сериалом "Мистер Мерседес", а Бендер также снял несколько эпизодом фантастического шоу "Под куполом".

"Я рад, что работаю с Джеком и Дэвидом, творческой командой Мистера Мерседеса, - сказал Кинг в своем заявлении. - Мы думаем одинаково, и я верю, что "Институт" ждет большой успех".

Судя по описанию романа, читателей ждет смесь "Людей Икс" и "Заводного апельсина": в тихом пригороде Миннеаполиса злоумышленники посреди ночи убивают родителей Люка Эллиса и загружают его в черный внедорожник. Операция занимает не более двух минут. Люк проснется в Институте, в комнате, которая похожа на его собственную, если не считать отсутствия окон. Кроме него в учреждении находятся другие дети с особыми талантами - телекинезом и телепатией - которые попали в это место так же, как Люк: Калиша, Ник, Джордж, Айрис и десятилетний Эйвери Диксон.

В этом зловещем Институте директор миссис Сигсби и ее сотрудники безжалостно пытаются извлечь из этих детей их паранормальные способности. И хотя никто никогда не сбегал из Института, Люк предпринимает отчаянные попытки спастись и получить помощь.

"Институт - потрясающе драматичная история Стивена Кинга о добре и зле в мире, где хорошие парни не всегда побеждают", - говорится в синопсисе книги.

Пока неизвестно, когда и где мы сможем увидеть сериал "Институт". Вероятно, следующим шагом Spyglass Entertainment будут поиски партнера для его трансляции, будь то стриминговый сервис или телевизионный канал.

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