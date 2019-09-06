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Как Стивен Кинг отреагировал на "Оно 2" и почему финал книги и фильма отличается

Сценарист фильма "Оно 2" рассказал об изменениях в сюжете и реакции Стивена Кинга

пятница, 6 сентября 2019, 19:15
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Фильм Андреса Мускетти "Оно 2" вышел в прокат 5 сентября, и если до премьеры создатели держали детали съемок в строжайшем секрете, теперь они охотно дают интервью о своем новом творении. Так, сценарист картины Гари Доберман рассказал изданию The Hollywood Reporter, почему конец фильма отличается от романа (осторожно, спойлеры).

По сюжету книги Стивена Кинга, единственный способ победить Оно - Ритуал Чудь. Он заключается в том, что клоун Пеннивайз и один из "Клуба неудачников" прикусывают языки и рассказывают шутки, стараясь не засмеяться. Но в фильме Пеннивайза побеждают иначе: над клоуном смеются, пока он не становится маленьким и слабым.

"Это, вероятно, самый большой отход от романа. Я знал, что мы должны включить Ритуал Чудь, но не знал, как то, что было в книге, выглядело бы на экране, - объясняет сценарист. - Мы, конечно, это обсуждали, но в контексте того, как показать это аудитории, чтобы ей не пришлось ломать голову. Конец Стивена Кинга замечательный, но он также не торопится объяснять, что за метафизика стоит за всем этим. У нас не было на это времени. Итак, нам пришлось сузить его до ключевых ингредиентов. Я хотел быть верным духу Кинга, и я думаю, что нам это удалось".

Стивен Кинг, похоже, остался доволен конечным продуктом, а Гари Доберман полностью удовлетворен его реакцией.

"Мы были на связи. Он говорил очень хорошие вещи. И когда вы берете такой проект, вы просто хотите, чтобы автору, особенно Стивену Кингу, он понравился. Я просто хотел, чтобы он гордился [фильмом], ведь он оказал такое сильное влияние на мою жизнь. Это награда для меня, просто знать, что он гордится нашими фильмами", - признается сценарист.

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