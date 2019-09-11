Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"

На презентации Apple 10 сентября компания показала первый трейлер предстоящего фэнтези-сериала "Смотри" ("See") с Джейсоном Момоа. Действие шоу, предназначенного исключительно для Apple TV Plus, происходит в постапокалиптическом мире, где человечество больше не может видеть.

Зрение становится мифом, но рождение близнецов, способных видеть, делает их центром битвы за будущее. Трейлер выглядит по-настоящему эпично, а великолепные локации, костюмы и звездный актерский состав дают надежду на глубокую и захватывающую историю.

Актер Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен") играет роль бесстрашного воина по имени Баба Восс. Именно он становится отцом детей, рожденных со зрением впервые за сотни лет. Кроме него в шоу задействованы Элфри Вудард ("12 лет рабства"), Сильвия Хукс ("Бегущий по лезвию 2049") и Кристиан Камарго ("Декстер"). Сценаристом выступил Стивен Найт ("Острые козырьки", "Табу"), а режиссером - хорошо знакомый с жанром постапокалипсиса Френсис Лоуренс ("Я - легенда").

Сериал "Смотри" выйдет на Apple TV Plus 1 ноября 2019 года. Его первый сезон насчитывает 10 эпизодов.

Вышел новый роман Стивена Кинга: его уже собрались превратить в сериал

Как Хелена Бонэм Картер говорила с "духом принцессы Маргарет": забавный факт о сериале "Корона"

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.