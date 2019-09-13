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HBO готовит еще один приквел "Игры престолов": он посвящен Дому Таргариенов

Действия предстоящего шоу развиваются за 300 лет до событий оригинального сериала

пятница, 13 сентября 2019, 14:03
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Издание The Hollywood Reporter сообщает, что HBO заказал пилот нового приквела "Игры престолов". События шоу будут развиваться за 300 лет до флагманской истории и расскажут о Доме Таргариенов. Сценарий сериала основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", а разработкой его занялся сам писатель совместно с Райаном Кондалом ("Колония", "Рэмпейдж").

Хотя сериал о предках Дейенерис Таргариен и Джона Сноу не входит в число ранее анонсированных приквелов, Джордж Мартин несколько раз намекал на грядущий проект. В мае писатель сообщил, что в разработке находится пять приквелов "Игры престолов", и три из них "неплохо продвигаются".

"О чем они? Я не могу сказать, - написал он в своем блоге. - Но, возможно, некоторые из вас должны взять копию "Пламени и крови" и предложить свои собственные теории".

Книга, написанная от лица мейстера, жившего во времена правления Эйриса Безумного, начинается с того, что Таргариены выживают в катастрофе, известной как Рок Валирии, и следуют за Эгоном-Завоевателем в Вестерос. Тот, в свою очередь, создает Железный Трон, а затем сражается за его сохранение. Пламя и кровь подробно разъясняет, что действительно произошло во время Танца Драконов - гражданской войны, которая привела к гибели почти всех Таргариенов.

HBO пока отмалчивается о грядущем приквеле, и никакого официального названия не выпускает.

До настоящего времени официально был анонсирован один лишь приквел "Игры престолов" с рабочим названием "Кровавая луна". Главную роль в нем сыграла Наоми Уоттс, а действия разворачиваются за тысячи лет до событий основного сериала.

"Игра престолов" стала чрезвычайно важной франшизой для HBO. В 2019 году сериал получил 32 номинации на премию Эмми и считается самым популярным проектом HBO за всю историю.

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