Netflix случайно рассекретили дату выхода сериала "Ведьмак"

Похоже, в Netflix случайно проговорились о дате выпуска фэнтези-сериала "Ведьмак" - предстоящей адаптации популярной видеоигры и серии книг.

Издание Business Insider сообщает, что в публикациях нидерландского Netflix на Facebook и в Twitter были раскрыты даты выпуска 10 предстоящих релизов компании. Среди них оказался и "Ведьмак". В сообщении говорится, что "Ведьмаку" осталось 97 дней.

Если считать со дня публикации (11 сентября), сериал "Ведьмак", скорее всего, планируют выпустить 17 декабря 2019 года.

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Netflix показал первый трейлер "Ведьмака" на фестивале Comic Con в Сан-Диего, продемонстрировав звезду "Лиги справедливости" Генри Кавилла в образе Геральта из Ривии.

Франшиза "Ведьмак" начала свое победоносное шествие как серия книг польского писателя Анджея Сапковского. Затем на основе романов появилась популярная серия видеоигр. Так, "Ведьмак 3: Дикая охота" завоевал множество наград, стал "Игрой года" в 2015-м и разошелся тиражом более 30 миллионов копий по всему миру.

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