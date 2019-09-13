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Такие истории должны рассказывать не американцы как я: соавтор "Чернобыля" обратился к украинцам

Сценарист Крэйг Мэйзин выступил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии

пятница, 13 сентября 2019, 17:58
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Истории вроде Чернобыльской катастрофы должны рассказывать не американцы, а украинцы. Поэтому Украина должна приложить усилия и начать активнее развивать индустрию кино.

С таким призванием к украинцам на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) выступил сценарист сериала "Чернобыль" канала HBO Крэйг Мэйзин, сообщает пресс-служба форума.

"Правда в том, что такие истории должны рассказывать не американцы как я... Думаю, было очень хорошо начать думать про ваше искусство, про вашу культуру как способ высказывания. Оглядываться на свое прошлое как можно более чистым и ясным взглядом - это нормально и хорошо. В украинской истории ХХ века - драматические, грустные и, одновременно, прекрасные стороны. Они нужны нам всем", - подчеркнул Мэйзин.

При этом соавтор нашумевшего проекта HBO добавил, что мир до сих пор почти ничего не знает о столь масштабной трагедии как Голодомор.

"Люди, которые могут поддерживать кинопроизводство в Украине, - я призываю вас, поддержите своих кинематографистов. Благодаря этому люди смогут рассказать свои истории. Рассказать их такими, какими они действительно были", - добавил он.

Напомним, сериал "Чернобыль" вышел на экраны 6 мая. В основе сюжета - авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и события вокруг инцидента в последующие несколько лет. Главными персонажами сериала стали заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Валерий Легасов и заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина. Герои фильма бросают все силы на ликвидацию последствий аварии, а далее на изучение ее причин.

  • Читайте на The Lime интервью с главным актером сериала "Чернобыль" Джаредом Харрисом о роли ученого Валерия Легасова, съемках в Киеве и нежелании своими глазами увидеть Чернобыль.
  • Сценарист сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин объяснил нестыковки в его сюжете. По словам сооавтора проекта, расхождения с исторической хроникой позволили рассказать историю двух лет в пяти сериях.

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