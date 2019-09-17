Не хочу посвящать жизнь актерству: Брэд Питт объяснил, почему охладел к работе

В 2019 году вышло два фильма, в которых Брэд Питт сыграл главные роли - "Однажды в Голливуде" и "К звездам". В 2018 году актер появлялся лишь в эпизодической роли в фильме "Дэдпул-2", а в 2017-м снялся в военной драме "Машина войны", которая вышла на Netflix и получила средние отзывы. В новом интервью журналу GQ Питт объяснил, что с возрастом изменил свое отношение к актерству, и больше не хочет сосредотачивать на нем свою жизнь.

"В конце 90-х или начале 2000-х я понял, что гоняюсь за интересными ролями, но мне не удается жить настолько интересной жизнью, как я думал, - говорит 55-летний актер. - Этот вопрос занимает меня последние 15 лет: если я собираюсь сыграть роль, что я могу привнести в нее такого, чего не может сделать кто-то другой? Речь о том, чтобы привнести мой личный опыт, мой личный юмор, мои личные проблемы и мои личные страдания. Когда я смотрю на Кристиана Бейла или Тома Харди, я не могу делать то же, что и они. Но я хочу делать то же самое со своей стороны".

Брэд Питт признается, что с возрастом его жизненные приоритеты изменились.

"С кем вы проводите свое время, как вы проводите время - это стало для меня гораздо важнее", - говорит он.

По словам Питта, ему все еще нравится играть, но он не хочет больше сосредотачивать свою жизнь на этом.

"Слишком много внимания уделялось поиску интересных персонажей. Нужно жить интересной жизнью, выходить и получать реальный опыт. Я просто стал больше думать о том, как я живу, а не о том, ради чего я живу", - объясняет актер.

Также в интервью Брэд Питт поделился своим отношением к религии.

"Я вырос в христианстве. Всегда сомневался в нем, но иногда это работало. А потом, когда я остался один, я полностью оставил это и назвал себя агностиком. Пробовал несколько духовных практик, но не чувствовал себя хорошо. Потом я некоторое время называл себя атеистом, просто бунтовал. На самом деле я им не был, но почему-то пометил себя так. Это было достаточно панк-роково. А потом я обнаружил, что возвращаюсь к простой вере. Я ненавижу использовать слово "духовность", но просто верю в то, что мы все связаны", - говорит актер.

Хотя новые работы Брэда Питта получили высокую оценку критиков, в Голливуде он по большей мере занимается продюсерской деятельностью в своей кинокомпании Plan B Entertainment. Среди ее релизов - "Власть" с Кристианом Бэйлом, оскароносная картина "Лунный свет" и десятки других популярных фильмов.

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