Брэд Питт пошутил о превосходстве над Томом Крузом и раскрыл секрет хорошей формы

Брэд Питт стал гостем шоу Эллен Дедженерес и позабавил аудиторию, пошутив, что считает себя смелее Тома Круза. Рассказывая о своем последнем фильме "Однажды в Голливуде", 55-летний актер заявил, что самый смелый его поступок на съемочной площадке - заставить собаку облизать ему лицо и шею.

"Мой друг Том Круз привязывает себя к самолету, который взлетает и приземляется. А я смазал шею яблочным соусом, чтобы питбуль проявил ко мне любовь и привязанность. Я не знаю, кто из нас храбрее", - пошутил он.

К слову, 57-летний Том Круз почти взял на себя роль Питта в "Однажды в Голливуде". Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что обращался к Крузу с просьбой сыграть каскадера Клиффа Бута до того, как роль отдали Питту.

"Мы говорили об этом. Он отличный парень, и мы нашли общий язык. Это может случиться в каком-то другом [проекте]", - сказал режиссер Джошу Горовицу в подкасте "Happy Sad Confused".

Питт также рассказал о том, как он подготовился к своей знаменитой топлесс-сцене в "Однажды в Голливуде".

"Клифф Бут - каскадер, поэтому он должен быть в хорошей физической форме. Я готовился, - сказал он о своем персонаже. - Я стараюсь оставаться здоровым и несколько раз в неделю заниматься чем-то физически. Я посещаю тренажерный зал, немного бегаю, поднимаю тяжести".

При этом актер настаивает, что не относится к фитнесу слишком уж серьезно. На вопрос Дедженерес, какой самый тяжелый вес ему удалось поднять, Питт засмеялся: "Не знаю, я не занимаюсь так старательно".

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