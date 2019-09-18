В Marvel впервые за 11 лет показали вырезанную сцену из "Железного человека"

На странице Киновселенной Marvel в Twitter появился интригующий ролик с одним из его героев - агентом организации Щ.И.Т. Ником Фьюри. Согласно приведенной информации, именно это видео должно было стать альтернативной сценой после титров фильма "Железный человек" (2008).

Примечательно, что в оригинальном ролике Ник Фьюри приходит к Тони Старку и рассказывает ему о планах по созданию группы "Мстителей" - организации с супергероями, которые защитят Землю от вторжения пришельцев. Однако изначально, у Фьюри был совершенно другой монолог (видео смотрите ниже).

"Думаете, вы единственный супергерой на свете? Мистер Старк, вы стали частью огромной вселенной, просто пока этого не знаете. Ник Фьюри, директор Щ.И.Т.а. Хочу обсудить с вами "Мстителей", - говорит агент в оригинальном видео. А вот удаленная сцена демонстрирует несколько иной ход разговора.

В прежней версии Фьюри посвящает Старка в подробности его миссии в рядах "Мстителей": "Вроде гамма-лучей, укусов радиоактивных жуков и всевозможных мутантов было недостаточно. Мне приходится иметь дело с избалованным ребенком, который не играет с другими детьми и не хочет делиться игрушками", - говорит Фьюри.

Как предположили фаны, глава Щ.И.Т.а намекает на других героев киновселенной, однако сцена могла быть изменена так как в то время студия не имела прав на введение этих персонажей в свои фильмы. Об этом глава Marvel Кевин Файги упоминал на 45-й церемонии вручения премии Saturn Awards. Показывая такую версию альтернативной сцены, Marvel могла анонсировать то, что сама могла бы не выполнить в будущем.

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