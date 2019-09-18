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Вышел трейлер фильма "Захар Беркут": вот почему это самый ожидаемый экшен в Украине

В его главной роли снялся американский актер Роберт Патрик ("Терминатор-2")

среда, 18 сентября 2019, 15:14
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В сети появился первый официальный трейлер исторического экшена "Захар Беркут", созданного по мотивам знаковой повести Ивана Франко. Картину при поддержке Госкино совместно сняли украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и его коллега из США Джон Винн.

18 сентрября трейлер "Захара Беркута" появился на канале Film.ua в YouTube. Премьера картины запланирована уже на 10 октября этого года.

Прежде в сети появился лишь тизер фильма. Исторический экшен стал одной из наиболее ожидаемых украинских премьер осени, к которой приковано внимание огромной зрительской и профессиональной аудитории. Работа над фильмом продолжалась несколько лет, в ней участвовали сотни специалистов из разных уголков Украины и мира. В частности, были организованы специальные экспедиции в Карпаты, а консультировали команду фильма профессиональные историки и музейные работники.

Съемки проходили в Карпатах, на озере Синевир, и под Киевом. Специально для "Захара Беркута" команда авторов создала декорации масштабного горного ущелья, поселения Тухля и усадьбы Тугара Вовка. В проекте также приняли участие голливудские коллеги. Продюсерами фильма с американской стороны выступили Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз.

Весьма интригующим стал проект еще и по той причине, что в главной роли экшена снялся американский актер Роберт Патрик ("Терминатор-2"). Также в фильме сыграли актеры Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии. В съемках приняли участие более 200 актеров массовых сцен, а также две команды каскадеров – из Украины и Казахстана.

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