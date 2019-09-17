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Вышел первый трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины

Мировая премьера картины состоялась в Каннах

вторник, 17 сентября 2019, 17:28
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В сети вышел первый трейлер драмы "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева. В августе Украинский оскаровский комитет выбрал ее претендентом на премию "Оскар-2020".

Премьера картины в Украине состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где взяла Гран-при в Международной программе. Мировая премьера состоялась еще в мае 2019 года в Каннах в рамках конкурсной программы "Особый взгляд".

Сюжет фильма "Домой" расскажет зрителю о крымском татарине Мустафе, который переживает смерть старшего сына. Отец приезжает в Киев, куда вскоре после аннексии полуострова Россией, уехали два других его сына. Главный герой намерен вернуть младшего сына домой, а старшего - похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

В июле этого года фильм "Домой" стал лучшим на Международном кинофестивале в Бухаресте. Его сценаристами выступили Нариман Алиев и Марыся Никитюк. Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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