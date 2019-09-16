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Сэмюэл Л. Джексон рассказал о смертельной болезни, которая преследует его семью

Шесть человек в семье 70-летнего актера столкнулись с болезнью Альцгеймера

понедельник, 16 сентября 2019, 16:51
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Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон поддержал благотворительную кампанию, направленную на борьбу с болезнью Альцгеймера - необратимым заболеванием, которое ведет к потере памяти, умственных способностей и ключевых функций организма. Звезда фильмов Квентина Тарантино и Marvel рассказал, что болезнь буквально опустошила его семью.

70-летний Джексон призвал общественность оказать поддержку и положить конец "жестокому" состоянию, в котором он видел шестерых своих родственников. Его матери, дедушке, тетям и дядям был поставлен диагноз "болезнь Альцгеймера", что в конечном итоге сделало его для них незнакомцем.

"Я был окружен болезнью Альцгеймера большую часть своей жизни. Мой дедушка был моим лучшим другом в детстве, поэтому мне было больно видеть, что он не знает, кто я такой, - сказал актер в рамках кампании #ShareTheOrange, проводимой британским исследовательским центром Alzheimer Research UK. - То же самое случилось с моей матерью вскоре после того, как ей поставили диагноз. Это было у ее матери, у ее брата, у ее сестры, а также у моей тети со стороны отца. Это так жестоко, когда тот, кто заботился о тебе, достиг точки, когда он даже не может вспомнить твое имя".

Кампания #ShareTheOrange выбрала своим символом апельсин, чтобы показать вес вещества, которое мозг теряет по мере развития заболевания.

"Повреждение мозга при болезни Альцгеймера может сделать его на 140 г легче, чем у здорового человека. Это примерно вес апельсина, - говорит Джексон в промо-фильме кампании. - Слабоумие - это не неизбежная часть старения, а болезнь, которую можно остановить и вылечить. Благодаря исследованиям мы знаем, что ее можно замедлить".

Кроме Сэмюэла Л. Джексона, благотворительную кампанию также поддержали Брайан Крэнстон ("Во все тяжкие") и Кристофер Экклстон ("Доктор Кто").

В течение многих лет ученые пытались найти способ лечения или профилактики болезни Альцгеймера, на которую приходится до 60% всех случаев деменции. Но попытки справиться с разрушающей мозг болезнью провалились.

В марте 2019 года фармацевтическая компания Biogen отказалась от двух испытаний многообещающего лекарства после нескольких лет исследований. Компания решила, что последние испытания препарата выглядят бесперспективными, и прекратила разработку, уничтожив таким образом 18 миллиардов долларов своей рыночной стоимости.

В январе 2019 года фирма Roche объявила о прекращении двух испытаний препарата кренезумаб, который хотя и доказал свою безопасность, но не дал желаемых результатов.

В период с 1998 по 2017 год было предпринято около 146 неудачных попыток разработки лекарств от болезни Альцгеймера, сообщает научный новостной сайт BioSpace. Эксперты говорят, что отчасти это связано с невозможностью протестировать лекарства на нужных людях. Болезнь Альцгеймера редко диагностируют на ранних стадиях, и часто бывает слишком поздно приступать к лечению.

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