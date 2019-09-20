В YouTube появился фильм с Тиной Кароль в главной роли: в нем она брюнетка с короткой стрижкой

Популярная украинская певица Тина Кароль дебютировала в кино. Артистка снялась в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова "Бывшие", где сыграла главную роль.

11-минутная картина уже доступна для просмотра на YouTube-канале исполнительницы. В кадре певица предстает в неожиданном образе - брюнетки с короткими волосами (видео смотрите на странице ниже).

Тина Кароль играет в фильме роль девушки, которая пытается наладить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы бывших возлюбленных. Главную мужскую роль в фильме исполняет Михаил Пшеничный.

Экс-партнеров певицы играют Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко и другие актеры.

"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт вопрос трудного выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - говорит автор идеи фильма Виктория Баранова.

Тина Кароль давно мечтала попробовать себя в роли актрисы. "Для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму "Бывшие". Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность", – рассказывала ранее Тина.

Старания Кароль были оценены по достоинству, и она получила награду на престижном кинофестивале South Film and Arts Academy Festival (SFAAF) в Чили, победив в номинации "Лучшая женская роль". А сама картина удостоилась статуэтки в категории "Лучший фантастический короткометражный фильм".

Ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками свежим фото 10-летнего сына Вениамина. Многие фаны певицы отметили невероятное сходство с отцом.

29 августа в День памяти павших героев - защитников Украины, певица Тина Кароль почтила память украинских военных, погибших в боях за Иловайск.

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