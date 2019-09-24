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Вышел трейлер исторического фильма про Голодомор в Украине "Цена правды": видео

Лента выйдет в прокат 28 ноября 2019 года

вторник, 24 сентября 2019, 13:35
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Вышел трейлер исторического фильма "Цена правда" о журналисте Гарете Джонсе, который первым раскрыл миру правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. Режиссером ленты выступила номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд, главные роли исполнили Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард и Джозеф Моул.

Фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании рассказывает о событиях 1933 года. Опытный валлийский журналист и советник британского премьер-министра Гарет Джонс приезжает за новой историей в Москву, где знакомится с Адой Брукс, которая раскрывает ему правду о "советской утопии". Несмотря на угрозы спецслужб СССР, Гарет начинает расследование, едет в Украину и наблюдает величайшую трагедию украинского народа - Голодомор. Позже открытия Джонса становятся основой для аллегорического романа Джорджа Оруэлла "Скотный двор" (1945).

Консультантом проекта стал Тимоти Снайдер - американский историк и писатель, профессор Йельского университета, который в своей монографии "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" обосновал тезис о том, что советский и нацистский режимы уничтожили около 14 млн жителей на территории Украины, Польши, Беларуси, Прибалтики и в западных областях России.

Фильм снимали в Украине, Польше и Шотландии. В Украине съемки проходили в Харькове, самую большую площадь которого временно закрыли для жителей и гостей города.

"Цена правды" была показана на Берлинском международном кинофестивале-2019 и получила главную награду 44 Фестиваля польских художественных фильмов "Золотые Львы".

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