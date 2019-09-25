Джокер в центре скандала: семьи жертв массовых убийств боятся, что фильм спровоцирует насилие

В 2012 году в городе Аврора, штат Колорадо, произошла стрельба: в местный кинотеатр Cinemark ворвался вооруженный мужчина с ярко-оранжевыми волосами и начал убивать зрителей. В ту ночь в кино показывали фильм Кристофера Нолана "Бэтмен: Возрождение легенды". Нападение унесло жизни 12 человек, еще 70 получили ранения.

В начале октября мировые кинотеатры начнут показ фильма Тодда Филлипса "Джокер", и члены семей жертв массовой стрельбы в Авроре выразили обеспокоенность по поводу его потенциального влияния. Они отправили кинокомпании Warner Bros. письмо с просьбой лоббировать оружейную реформу. Копию этого письма получил журналист The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что в письме нет призывов бойкотировать фильм. В нем содержится просьба к Warner Bros. использовать свое "политическое влияние и рычаги воздействия в Конгрессе для активного лоббирования оружейной реформы". Кинокомпания, в свою очередь, заявила, что ни персонаж Хоакина Феникса, ни фильм Джокер не являются "одобрением любого рода насилия в реальном мире".

Стрелка из Авроры Джеймса Холмса сравнивали с популярным противником Бэтмена, потому что у него были ярко-оранжевые волосы. В сообщениях очевидцев указывалось, что во время ареста он называл себя "Джокером", но издание Denver Post опровергает это.

На сайте кинотеатра, где произошла трагедия, не заявлены предстоящие сеансы "Джокера". Сотрудник Cinemark сказал THR, что там фильм показан не будет.

Сэнди Филлипс, чья 24-летняя дочь Джессика Гави была среди убитых, призналась THR, что обеспокоена потенциальным влиянием Джокера на психику людей, находящихся на грани.

"Меня беспокоит, что этот фильм может вдохновить человека, который находится на грани и хочет быть массовым убийцей", - говорит женщина.

Хоакин Феникс, который играет главную роль в фильме, недавно покинул интервью с кинокритиком The Telegraph Робби Коллином. Журналист охарактеризовал персонажа Феникса как "нестабильного, жалкого аутсайдера с мышлением массового убийцы". Он спросил Феникса, волнуется ли он, что фильм может вдохновить людей, которые отождествляют себя с ним. Феникс в конце концов вернулся к интервью, но Коллин написал, что тот был растерян, потому что раньше ему не задавали подобных вопросов.

"Джокер" получил высокую оценку кинокритиков накануне его выхода 4 октября, но обзоры также отметили его детализированное графическое насилие. Джейсон Гуэррасио из Business Insider назвал фильм "ультра-насильственной драмой", на которую оказали сильное влияние такие фильмы, как "Король комедии" и Таксист Мартина "Скорсезе".

Стыдно и унизительно: создатель "Рэмбо" раскритиковал новый фильм с Сильвестром Сталлоне

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.