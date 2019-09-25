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Стыдно и унизительно: создатель "Рэмбо" раскритиковал новый фильм с Сильвестром Сталлоне

Автор романа "Первая кровь" возмущен продолжением франшизы "Рэмбо"

среда, 25 сентября 2019, 13:00
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Автор романа "Первая кровь" Дэвид Моррелл, подаривший миру персонажа Джона Рэмбо, написал в Твиттере, что ему стыдно связывать свое имя с последним фильмом франшизы. Также писатель заявил, что после просмотра фильма "Рэмбо: Последняя кровь" он почувствовал себя униженным, пишет Business Insider.


Дэвид Моррелл и Сильвестр Сталлоне на съемках фильма "Рэмбо: Первая кровь" в 1982 году

Хотя фильм "Рэмбо: Последняя кровь" дебютировал в американском прокате на третьем месте, уступив лишь громким премьерам "Аббатство Даунтон" и "К звездам", критики остались им недовольны. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes боевик с Сильвестром Сталлоне набрал всего 28% положительных отзывов.

Дэвид Моррелл, выпустивший в 1972 году роман "Первая кровь", написал в Твиттере, что согласен с резкими отзывами.

"Фильм бестолковый, - сказал Морелл. - Стыдно, что мое имя связано с ним".

В последующих комментариях для Newsweek он подробно объяснил свое возмущение.

"Выйдя из кинотеатра, я почувствовал унижение. Вместо того, чтобы сделать одухотворенный фильм, его напрочь лишили души. Мне казалось, что я стал менее человечным, посмотрев его. Это большая неудача", - сокрушается писатель.

Также он предположил, что зрители, которым еще не исполнилось 40 лет, едва ли поймут, что происходит в фильме.

"Во всех смыслах этот фильм терпит неудачу, - сказал Моррелл. - Лучшее, что я могу о нем сказать - это то, что первые две минуты были многообещающими".

Фильм "Рэмбо: последняя кровь" рассказывает о том, как герой Сталлоне пересекает границу США и Мексики, чтобы спасти похищенную девушку. Сценарий картины писал сам Сталлоне в соавторстве с Дэном Гордоном и Мэттью Сирюльником.

"В гиперчувствительной культурной среде 2019 года описание убийственных мексиканских криминальных авторитетов и их дрожащих секс-рабынь, встречающих белого спасителя, воспринимается не так уж легко", - пишет о фильме критик IndieWire.

Но зрители, похоже, восприняли нового "Рэмбо" лучше, чем критики. На Rotten Tomatoes рейтинг аудитории "Последней крови" достиг 84% на основе почти 3000 пользовательских отзывов.

Пока боевик с Сильвестром Сталлоне заработал 18,8 млн долларов. При бюджете в 50 млн долларов пока трудно сказать, окупится ли он в прокате.

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