Разве это нож? Шварценеггер потроллил Сталлоне в день премьеры нового "Рэмбо"

19 сентября в прокат выходит новый фильм с Сильвестром Сталлоне "Рэмбо: Последняя кровь", который стал уже пятой частью популярного боевика. К этому событию приятель актера и коллега "по цеху" Арнольд Шварценеггер отличился забавных троллингом.

"Стальной Арни" записал видео, в котором посмеялся над ножом с автографом Сталлоне, переданным для благотворительного аукциона. Ролик появился на личной странице Шварценеггера в Twitter.

"Слай, я вот увидел нож, который ты подписал для благотворительности. Он невероятный, только гляньте на этот нож. Но… это не нож. Вот это нож, - посмеялся актер, показав в кадре свой. - Он побольше твоего будет, но ты не волнуйся".

И все же Арни поспешил успокоить друга и подчеркнул, что это всего лишь шутка: "Ну а если серьезно, удачи с "Рэмбо" в этот викенд, это будет хит, это будет разрыв. Ты лучший", - добавил в кадре Шварценеггер.

За жизнью 72-летнего Арни в соцсети следят более 4 млн пользователей. Не удивительно, что забавное видео довольно быстро набрало без малого 900 тыс. просмотров и десятки тысяч репостов.

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