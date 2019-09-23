Сильвестр Сталлоне признался, за что возненавидел Дольфа Лундгрена

Сегодня звезд "Рокки 4" связывает крепкая дружба, но в 1985 году на кастинге фильма Сильвестр Сталлоне буквально воспылал ненавистью к Дольфу Лундгрену… и тут же решил взять его на роль Ивана Драго! В интервью Джимми Фэллону Сталлоне рассказал, что вызвало у него настолько сильные чувства к коллеге.

"Я ненавидел его, - вспоминает актер. - Для "Рокки 4" я действительно хотел большого, ужасного, зловещего парня. Я имею в виду, первобытного. И я не мог его найти. Я находил просто гигантских борцов и футболистов".

Но впервые увидев Лундгрена, Сталлоне сразу же понял, что этот человек ему подходит.

"Дверь открылась, и в клубах дыма и света появился он. Линия роста волос, широченные плечи, - все было идеальным. Даже икры его ног проступали сквозь одежду. По-настоящему мускулистый. Голубые глаза смотрели прямо мне в душу. Он был настоящим Терминатором, и я сказал: "Я ненавижу этого чертова парня, я ненавижу его. Он слишком хорошо выглядит, слишком совершенен. А если я ненавижу его, то будет и весь мир".

Сильвестр Сталлоне не впервые делает такие громкие заявления. Выступая на шоу Фэллона в 2014 году он признался, что также ненавидел Арнольда Шварценеггера в разгар их актерской карьеры.

"Мы очень конкурировали, да. Но я думаю, что ненависть - хорошее слово. Ты когда-нибудь ненавидел кого-то так сильно, чтобы сказать: "Мне нужно в спортзал!" - спросил Сталлоне. - Я действительно уважаю этого парня, я думаю, что он великолепен. Но я хотел его задушить".

Сейчас Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен вместе работают над сериалом "The International". Речь в нем пойдет об агенте ООН, который разоблачает террористов.

Разве это нож? Шварценеггер потроллил Сталлоне в день премьеры нового "Рэмбо"

Звезды фильма "Рокки" объединились для дружеского реванша: фото

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.