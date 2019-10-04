Как главная актриса "Крепостной" снимается в американском боевике: такой Катю мы еще не видели

Актриса Екатерина Ковальчук, сыгравшая главную роль в сериале "Крепостная" канала СТБ, приняла предложение сняться в США. В фантастическом боевике Roy знаменитость появится в образе эффектной воительницы. И это уже совершенно не та Катя, которую в костюмированной драме обижали богатые скряги.

Снимками со съемочной площадки Ковальчук делится на личной странице в Instagram. Впервые о намерении отправиться на работу в США актриса рассказала еще в июне: "Я три года шла к своей цели <...> Долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты и играть роль моей мечты!" - делилась она.

Сегодня на странице актрисы уже можно отыскать снимки в образе. На некоторых из них Екатерина позирует с оружием и в доспехах. Согласно информации в сети, картина Roy расскажет о механике Рое и девушке-роботе из альтернативной реальности.

В свободное от работы время, насколько можно судить по снимкам в сети, актриса посещает местные пляжи, участвует в пробах на другие проекты и работает над идеей собственного короткометражного кино.

Как ранее мы писали, в соцсетях не утихает ажиотаж вокруг концовки костюмированной драмы "Крепостная". Финал 2 сезона и смерть одного из главных героев оказались настолько непредсказуемыми, что зрители сериала теперь требуют продолжения и даже воскрешения персонажа. По этой же теме в сети появились и забавные мемы.

Ранее актриса Ксения Мишина, также звезда сериала "Крепостная", призналась, что однажды она разрушила чужую семью .

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