Авторы "Кріпосної" к финалу 2 сезона опубликовали полезную шпаргалку для зрителей

Авторы украинского сериала "Кріпосна" к финалу второго сезона опубликовали в сети полезную шпаргалку для зрителей - карту отношений главных героев, в которых не грех и запутаться.

Схема появилась на официальной Instagram-странице канала СТБ. На ней изображены ключевые персонажи костюмированной драмы, которых связывают разные типы отношений: замужество, влюбленность, родство и крепачество.

19 сентября канал покажет заключительные серии 2 сезона. Его премьера состоялась 3 августа в Польше. Съемки "Кріпосної" начались еще в 2017 году и проходили на территории Украины. С целью передать атмосферу авторы сериала отказались от искусственных декораций и работали над проектом на масштабных локациях вроде Киево-Печерской лавры, музея в Пирогово и Национальном заповеднике "Качановка".

Насколько известно, в начале февраля 2019 года сериал возглавил топ трансляций среди украинских телеканалов в будни. Еще в январе вышла и одноименная книга, написанная по мотивам сериала "Кріпосна".

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