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Режиссер "Джокера" объяснил, почему в его фильме так много насилия

Тодд Филлипс считает, что реалистичное насилие пошло фильму на пользу

пятница, 4 октября 2019, 17:38
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Режиссера фильма "Джокер" Тодда Филлипса обвиняют в том, что реалистичное изображение насилия в фильме - безответственное и опасное решение, которое может повлечь за собой настоящие преступления. Но сам он считает иначе, объясняя миссию своей картины.

"Разве это не хорошая вещь - показывать реальные последствия насилия? - цитирует Филлипса издание Variety. - Разве это не хорошая вещь - убрать мультипликационный элемент насилия, к которому мы стали настолько невосприимчивы? Поэтому я был немного удивлен, когда все обернулось так, что фильм показался безответственным. Мне кажется, что на самом деле было очень ответственно, сделать его таким реальным и тяжелым".

После мировой премьеры фильма на Венецианском кинофестивале и еще одного большого показа на Кинофестивале в Торонто, члены семей и друзья жертв массовой стрельбы в США написали письмо в студию Warner Bros., выразив озабоченность по поводу насилия в фильме. В письме они попросили студию принять более активное участие в движении по контролю над оружием.

Студия ответила собственным заявлением, в котором говорилось, что фильм не предназначен для поддержки насилия, и что создатели фильма не считают Джокера героем.

"Это сложный фильм, но я думаю, что сложность - это нормально, - говорит Филлипс, критикуя людей, которые нападают на "Джокера", не посмотрев картину. - Фильм - это заявление, и о нем приятно говорить. Но гораздо полезнее, если вы его видели".

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