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Фильм "Джокер" установил в прокате рекорд октября

Лидирующими позициями фильм может похвастаться и в международном прокате

понедельник, 7 октября 2019, 12:30
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Драма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса установила в США рекорд октября по премьерным сборам в прокате, собрав за первый уикенд $93,5 млн.

Предыдущий рекорд, как пишет Variety, принадлежал фильму "Веном", но с отметкой $80 млн.

Лидирующими позициями "Джокер" может похвастаться и в международном прокате. За выходные фильм собрал $140,5 млн. Согласно статистике источника, картину показали в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.

  • 44-летний Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в триллере "Джокер", рассказал, что ради этого проекта потерял более 23 кг. Актер также признался, что у него развилось расстройство и он стал одержим своим весом.
  • Читайте также на The Lime, как Хоакин Феникс, Хит Леджер и Джаред Лето справились с ролью злодея DC, превратив мультяшного негодяя в безумного убийцу.

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