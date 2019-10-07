Фильм "Джокер" установил в прокате рекорд октября

Драма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса установила в США рекорд октября по премьерным сборам в прокате, собрав за первый уикенд $93,5 млн.

Предыдущий рекорд, как пишет Variety, принадлежал фильму "Веном", но с отметкой $80 млн.

Лидирующими позициями "Джокер" может похвастаться и в международном прокате. За выходные фильм собрал $140,5 млн. Согласно статистике источника, картину показали в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.

44-летний Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в триллере "Джокер", рассказал, что ради этого проекта потерял более 23 кг. Актер также признался, что у него развилось расстройство и он стал одержим своим весом.

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