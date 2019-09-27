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В США кинозрителям запретили переодеваться в Джокера из-за страха массовых расстрелов

Скандал вокруг нового фильма с Хоакином Фениксом не утихает

пятница, 27 сентября 2019, 15:27
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В США накануне премьеры психологического триллера "Джокер" 3 октября многие кинотеатры запретили зрителям приходить на фильм в костюмах культового злодея комиксов DC. Издание New York Post связывает запрет с растущими опасениями, что картина спровоцирует массовые расстрелы.

Представитель крупной сети кинотеатров Landmark подтвердил, что зрителей в одежде Джокера не допустят на сеансы. В сети кинотеатров Regal, в свою очередь, заявили, что хотя "ни один фильм не является причиной или сигналом для насилия", маски и грим будут запрещены, а на премьерных показах появится дополнительная охрана.

Дополнительные меры безопасности в США предприняли на фоне обострения страха перед расстрелами, так как ФБР выявило в интернете угрозы со стороны экстремистов, боготворящих злого и одинокого Джокера.

"Мы тщательно контролируем ситуацию. Любые дополнительные силы будут развернуты по мере необходимости", - заявили в полиции Нью-Йорка накануне премьеры.

Тем не менее, многие кинотеатры не стали излишне ограничивать поклонникам жестокого клоуна Джокера. В сети AMC заявили, что гости "могут носить костюмы, но не маски, грим или любые предметы, которые скрывают лицо". Также на премьеру запретили приходить с игрушечным оружием, которое может вызвать у других гостей дискомфорт.

Создатели "Джокера" Warner Bros. защитили фильм, заявив, что "одна из функций повествования состоит в том, чтобы провоцировать сложные разговоры на сложные темы".

"Не вводите себя в заблуждение: ни вымышленный персонаж Джокер, ни сам фильм не являются одобрением какого-либо насилия в реальном мире", - говорится в сообщении компании.

Ранее мы сообщали, что скандал вокруг фильма Джокер с Хоакином Фениксом вспыхнул, когда члены семей жертв массового расстрела в городе Аврора обратились к Warner Bros. с просьбой лоббировать оружейную реформу. 20 июля 2012 года в местный кинотеатр сети Cinemark ворвался мужчина с ярко-оранжевыми волосами, убил 12 человек и ранил 70. В тот вечер в кино показывали фильм "Кристофера Нолана Бэтмен: Возрождение легенды".

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