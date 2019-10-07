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Новая песня "Океана Эльзы" о войне стала саундтреком фильма "Захар Беркут": видео

Святослав Вакарчук похвалил исторический боевик, который выйдет на экраны 10 октября

понедельник, 7 октября 2019, 14:11
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Новая песня "Океана Эльзы" "Перевал" стала официальным саундтреком исторического экшена "Захар Беркут", который выходит в кинотеатрах уже 10 октября. Клип на песню включает кадры из фильма, а дополнительные сцены со Святославом Вакарчуком режиссер Егор Олесов снял среди декораций горного ущелья.

"История Захара Беркута и отважных тухольцев - это история об одной из главный вещей в мире - о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том самом мужестве, которое не раз всем нам помогало преодолеть крутые повороты судьбы и перевалы. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. Я уже видел рабочие материалы фильма, и это правда круто", - рассказал Вакарчук.

Согласно синопсису, действия фильма Захар Беркут разворачиваются в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается возле подножья. Но ночью несколько местных охотников - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Обезумев от ярости, хан решает пойти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Но небольшая группа горных охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить врага.

Режиссерами фильма выступили Ахтем Сеитаблаев ("Киборги") и Джон Винн. В основе сценария лежит повесть Ивана Франко "Захар Беркут". Главные роли исполнили Алекс МакНиколл, Роберт Патрик ("Терминатор 2"), Поппи Дрейтон, Томми Фленаган, Андрей Исаенко и Олег Волощенко.

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