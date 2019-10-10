Звезда фильма "Аквамен" сыграет главную роль в "Матрице 4"

Американский актер Яхья Абдул-Матин II, сыгравший злодея Черная Манта в фильме "Аквамен", получил одну из главных ролей в четвертой части "Матрицы". Издание Variety сообщает, что режиссер Лана Вачовски лично пригласила его присоединиться к Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс.

В августе Warner Bros. официально объявили о съемках "Матрицы 4". Написание сценария взяли на себя Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл, Ривз и Мосс вернулись к ролям Нео и Тринити, а Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures занялись производством и распространением фильма по всему миру. Ожидается, что рабочий процесс будет запущен в начале 2020 года.

Детали сюжета "Матрицы 4" в настоящее время неизвестны. Ходят слухи, что в фильме может появиться молодой Морфеус, но источники, близкие к производству фильма, не подтверждают, что Абдул-Матин возьмет на себя партию Лоуренса Фишборна.

33-летний Абудл-Матин, помимо роли Черной Манты в супергеройском "Аквамене", также известен по фильмам "Спасатели Малибу" (2017), "Величайший шоумен" (2017) и "Мы" (2019). Также он исполнил главную роль в эпизоде "Бросок гадюки" пятого сезона сериала "Черное зеркало".

Карьера актера идет в гору: среди его предстоящих проектов - сериал HBO "Хранители" и главная роль в хорроре "Кэндимен" Джордана Пила, выход которого запланирован на 2020 год.

Три предыдущих фильма "Матрица" вместе заработали более 1,6 миллиарда долларов в мировом прокате. Все они были написаны и сняты Ланой и ее сестрой Лили Вачовски. Известно, что Лили отказалась участия в продолжении научно-фантастической франшизы из-за съемок сериала "Незавершенная работа", но поддержала намерения сестры воскресить "Матрицу".

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