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15 минут позора: Моника Левински выпустит фильм о разрушенной репутации

Производством документального фильма займется HBO

вторник, 22 октября 2019, 11:46
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Моника Левински стала исполнительным продюсером документального фильма "15 минут позора", который выйдет на стриминговой платформе HBO Max. Бывшая стажерка Белого дома, чьи связи с президентом Биллом Клинтоном бросили тень на ее репутацию и привели к его импичменту, хочет рассказать об "эпидемии общественного порицания" в современной культуре и исследовать "коллективную потребность уничтожать друг друга".

Издание New York Post пишет, что в фильме, помимо других известных личностей с разрушенной репутацией, появится и сама Левински. Также в проекте участвуют представители СМИ, психологи, политики и другие эксперты.

"Моника Левински - активист по борьбе с издевательствами с беспрецедентным авторитетом, что делает ее идеальным партнером для этого проекта", - сказала Сара Обри, руководитель отдела оригинального контента для HBO Max.

В 2015 году Левински выступила на TED Talk с лекцией "Цена позора", где заявила, что была "нулевым пациентом", почти мгновенно потерявшим репутацию в глобальном масштабе. После скандала и импичмента Клинтона в 1998 году Левински стала соавтором биографической книги "История Моники", пробовала свои силы в продаже линейки сумок, была амбассадором диеты Дженни Крейг и даже принимала участие в реалити-шоу. Она также стала противником кибер-издевательств, а в начале 2019 года телеведущий Джон Оливер взял у нее интервью о публичных унижениях.

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