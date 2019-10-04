Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа

71-летняя Хиллари Клинтон и ее 39-летняя дочь Челси выпустили новую книгу "Бесстрашные женщины". Рассказывая о ней в студии телешоу Good Morning America, политик, бывшая первая леди и соперница Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году призналась, что сама она считает своим самым бесстрашным поступком остаться в браке с Биллом Клинтоном после секс-скандала с Моникой Левински.

"Бесстрашная женщина - это женщина, которая следует за своим предназначением, разрушает барьеры и помогает другим. Героини, которых мы собрали в нашей книге, пришли к своему предназначению из различных сфер - из искусства, спорта, активизма. Но причина, по которой мы называем их бесстрашными - социальная миссия и убеждения, которые они защищают", - говорит Клинтон, приводя в пример Малалу Юсфузай, Эдит Виндзор, Гарриет Табмен и Грету Тунберг.

На вопрос, какой свой поступок Хиллари считает самым бесстрашным, она ответила: "Думаю, что самая смелая вещь, которую я когда-либо делала, - это решение остаться в браке".

В последние годы брак Билла и Хиллари Клинтонов широко освещался в СМИ. Когда она баллотировалась в президенты в 2016 году, Дональд Трамп несколько раз ссылался на скандал 1998 года с Моникой Левински. Но сама Клинтон никогда не пыталась скрыть боли, которую ей причинила связь мужа со стажеркой.

"Я едва могла дышать. Глотая воздух, я начала плакать и кричать на него: "Что это значит? Что ты сказал? Почему ты солгал мне?" - вспоминает политики о своей реакции на признание мужа в мемуарах 2003 года "Живая история". - Он просто стоял и говорил снова и снова: "Извините. Я так виноват. Я пытался защитить тебя и Челси". Я была ошеломлена, разбита горем и возмущена тем, что вообще ему поверила".

Но Хиллари Клинтон не бросила мужа.

"Самые трудные решения, которые я приняла в своей жизни, заключались в том, чтобы остаться в браке с Биллом и баллотироваться в Сенат Нью-Йорка, - написала она. - Я хотела, чтобы наш брак продолжался, потому что любила Билла и дорожила годами, которые мы провели вместе".

"Я надеялась, что мы с Биллом сможем состариться вместе, - пишет Хиллари Клинтон. - Мы оба решили восстановить брак с помощью нашей веры, любви и общего прошлого".

Также в мемуарах Клинтон описала первую встречу со своим будущим мужем, когда оба они были студентами юридического факультета Йельского университета.

"Оглядываясь назад, я понимаю, насколько я была ошеломлена целеустремленностью и и напористостью Билла, - призналась она. - Я думала о нем как о силе природы и задавалась вопросом, смогу ли я справиться с его "временами года".

Два года спустя, в 1975 году, они поженились в своей гостиной.

"После всего, что произошло с тех пор, меня часто спрашивают, почему мы с Биллом остались вместе, - написала она в "Живой истории". - Все, что я знаю, это то, что никто не понимает меня лучше, и никто не заставляет меня смеяться так, как Билл. Даже после всех этих лет он все еще самый интересный, энергичный и живой человек, которого я когда-либо встречала".

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